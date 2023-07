Seit Juli 2022 stehen Supermärkte in der Pflicht, Elektroschrott von ihren Kundinnen und Kunden zurückzunehmen. Doch wie die Deutsche Umwelthilfe herausfand, gibt es da noch einige Lücken.

Rücknahme von Elektroschrott: Edeka, Lidl und Co. kommen Pflicht nicht nach

Wir alle haben alte Technik zu Hause, die in Schubladen gesammelt und schon lange nicht mehr genutzt wird. Seien es Kabel, Smartphones oder der iPod aus Schulzeiten. Doch oftmals stecken darin noch Materialen, die wiederverwendet oder recycelt werden können. Im Sommer 2022 wurde Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) eingeführt, das die ordnungsgemäße Entsorgung alter Technik vereinfachen soll: Anstatt zum Wertstoffhof zu fahren, müssen nun Supermärkte alte Elektronik annehmen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verbindet seit 1975 Umweltschutz mit Verbraucherschutz. Im Zuge der neuen Rücknahmeregelung hat die Organisation im Zeitraum von Mai bis Juni 2023 knapp 40 Filialen von 14 Handelsketten untersucht (Quelle: DUH). Das Ergebnis der DUH: 20 Filialen haben das Gesetz nicht umgesetzt, also mehr als die Hälfte. In der Konsequenz geht die Organisation nun rechtlich gegen so gut wie alle bekannten Märkte vor: Rewe, Edeka, Penny, Aldi Süd und Aldi Nord, Lidl, Netto und Netto Nord, Real und sogar die Drogerie-Riesen DM und Rossmann.

Deutsche Umwelthilfe: Ergebnis ist „ein Armutszeugnis“

Doch nicht nur an die Supermarktketten hat die DUH klare Forderungen, sondern ebenfalls an die zuständigen Landesbehörden. Die Organisation verlangt stärkere Kontrollen und konsequente Sanktionen, wenn die jeweiligen Märkte dem Rücknahmegesetz nicht nachkommen. Zusätzlich fordert die DUH von der Bundesumweltministerin Steffi Lemke eine Aktualisierung der Vorgaben für die Rücknahmepflicht. Bisher war die Regel, dass nur Märkte ab einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter gebrauchte Technik zurücknehmen müssen. Laut DUH sei eine Anpassung ab mindestens 100 Quadratmeter nötig.

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin in der DUH, meint: „Es ist ein Armutszeugnis, dass wir trotz einer gesetzlichen Rücknahmepflicht in mehr als der Hälfte aller von uns getesteten Supermarkt- und Drogeriemarktfilialen keine Elektroaltgeräte abgeben konnten. Wir sehen bei den betroffenen Märkten eine massive Blockadehaltung gegen geltende Gesetze. Gegen dieses verantwortungslose Verhalten müssen die Vollzugsbehörden der Bundesländer endlich konsequent vorgehen und auch Umweltministerin Steffi Lemke muss die Rücknahme- und Informationspflicht für den Handel konkretisieren und ausweiten. [...] Die sachgerechte Sammlung und Entsorgung von Elektroaltgeräten ist besonders umweltrelevant – denn sie enthalten nicht nur Wertstoffe für ein Recycling, sondern auch Schadstoffe wie Flammschutzmittel, Schwermetalle oder leicht entzündbare Akkus.“

Anstatt gebrauchte Handys zu Hause aufzubewahren, lohnt es sich, sie zu recyceln (Bildquelle: GIGA)

Personal wurde kaum über neues Gesetz aufgeklärt

Zusätzlich fehlt es in vielen Märkten an Verbraucherinformationen über die gesetzliche Rücknahmepflicht (mehr dazu findet ihr hier). Und nicht nur das: Selbst das Personal wurde nur gering über das neue Gesetz aufgeklärt. Das sorgt dafür, dass das Rücknahmekonzept und die Lagerung der Elektro- und Elektronikgeräte in vielen Filialen schlecht ausgearbeitet ist. Die Technik wird teilweise an der Kasse deponiert. Gerade bei Geräten mit Lithium-Ionen-Akkus kann das eine gefährliche Entscheidung sein.

Passend zu den Ergebnissen der DUH hat die Deutsche Presse Agentur untersucht, wie viele Kundinnen und Kunden überhaupt von dem Rücknahme-Angebot Gebrauch machen (Quelle: Tagesschau). Sowohl Edeka als auch Rewe, Lidl und Aldi gaben an, dass nur wenige Menschen ihren Elektroschrott tatsächlich abgeben. Nur Kaufland konnte Gegenteiliges berichten. Mit dem Wissen um den Test der DUH muss man sich hier aber wahrscheinlich die Frage stellen, ob die mangelnde Inanspruchnahme eine Folge des schwachen Rücknahme-Angebots der Supermärkte ist?

