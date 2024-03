Lidl verkauft ein Messgerät günstiger, das neue und alte Technik verbindet

Wenn ihr gern mal selbst etwas in euren eigenen vier Wänden oder im Garten macht, dann benötigt ihr das entsprechende Werkzeug. Bei Lidl ist aktuell ein sehr interessantes Produkt im Angebot, welches ein klassisches Maßband mit modernem Laser-Messwerkzeug vereint. Es lassen sich sogar direkt Berechnungen durchführen.

Lidl verkauft Akku-Massband mit Laser-Funktion

Zwei Mal messen und einmal schneiden. So lautet das Motto vieler Handwerker, um keine Fehler zu machen und teuren Werkstoff zu zerstören. Damit das Messen auch so gut wie möglich klappt, verkauft Lidl aktuell ein Akku-Massband mit Laser-Funktion für nur 24,99 Euro (bei Lidl anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu. Hier werden zwei Geräte in einem Produkt vereint. Ihr bekommt das klassische Maßband und zusätzlich einen Laserentfernungsmesser, der die Reichweite deutlich erhöht.

Der Preis von 24,99 Euro zuzüglich Versand von Lidl ist wirklich sehr gut. Vergleichbare Geräte kosten 35 Euro (bei Amazon anschauen). Ein ähnliches Produkt von Bosch, bei dem die Zusatzfunktion der Berechnung fehlt, kostet sogar 40 Euro (bei Amazon anschauen). Das Lidl-Maßband hat zudem den Vorteil, das ein USB-C-Anschluss verwendet wird und ihr euch nicht mehr mit einem Micro-USB-Port herumschlagen müsst. Damit funktioniert das Aufladen auch direkt mit eurem Handy-Ladegerät. Ein passendes Kabel liegt aber zusätzlich noch im Lieferumfang.

Was kann das Akku-Massband mit Laser-Funktion?

Im Grunde alles, was ein klassisches Maßband auch kann. Es ist ein Maßband mit einer Länge von drei Metern integriert. Müsst ihr weitere Entfernungen messen, dann könnt ihr den Laser für eine Distanz von bis zu 50 Metern verwenden. Auf dem Display werden die Werte angezeigt und ihr könnt die Fläche und das Volumen direkt berechnen lassen. Zudem sind auch noch zwei kleine Wasserwagen integriert. Bei Käufern kommt das Produkt gut an. Es erhält 4,6 von 5 möglichen Sternen bei Lidl. Alternativ bekommt ihr beim Discounter auch ein Laserentfernungsmesser für etwas weniger (bei Lidl anschauen).

