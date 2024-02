Lidl verkauft einen Kaffeevollautomaten von Melitta zum Witzpreis

Ein perfekter Morgen beginnt mit einer guten Tasse Kaffee: Wer auf der Suche nach einem Kaffeevollautomaten ist, sollte aktuell bei Lidl vorbeischauen. Der Discounter verkauft ein starkes Modell von Markenhersteller Melitta zum Bestpreis von 199 Euro. Wir erklären, wie gut das Angebot wirklich ist und für wen sich der Melitta-Kaffeevollautomat lohnt.

Lidl verkauft Kaffeevollautomat von Melitta für 199 Euro

Wenn es mehr als nur schwarzer Kaffee sein soll, muss ein Kaffeevollautomat her. Sie zaubern im Handumdrehen köstliche Kaffee-Kreationen. Normalerweise sind Kaffeevollautomaten richtig teuer, doch aktuell bietet Lidl einen Melitta-Kaffeevollautomaten für 199 Euro an (jetzt bei Lidl ansehen). Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Das ist mit großem Abstand der historische Bestpreis, es handelt sich also um ein wirklich gutes Angebot.

Anzeige

Melitta Kaffeevollautomat »EspressoLinePerfectMilk E957-213«, für bis zu 2 Tassen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.02.2024 17:11 Uhr

Der Melitta-Kaffeevollautomat ist vielseitig und lässt sich einfach bedienen. Über Tastendruck wird Espresso oder Café Crema zubereitet, auf Wunsch auch für zwei Personen. Für Kaffee-Kreationen wie Cappuccino und Latte Macchiato steht eine Milchaufschaumdüse bereit. Das Fassungsvermögen beläuft sich auf 1,2 Liter. Damit lassen sich auch mehrere Tassen Kaffee hintereinander aufbrühen, ohne ständig das Wasser nachfüllen zu müssen.

Anzeige

Raffiniert: Der Wasserlauf lässt sich in der Höhe bis zu 135 mm verstellen. So können entweder normale Kaffeetassen verwendet werden oder höhere Latte-Macchiato-Gläser.

Über Drehregler lassen sich Kaffeestärke, Temperatur (85, 90, 95 Grad) sowie die Kaffeemenge individuell an den eigenen Geschmack und auch Tassengröße (30-220 ml) anpassen. Der Mahlgrad ist dreistufig einstellbar. Die weitere Bedienung erfolgt über ein LED-Symboldisplay.

Die abnehmbare Brühgruppe erleichtert die Säuberung des Kaffeevollautomaten von Melitta. Darüber hinaus gibt es automatische Programme zum Spülen und zur Reinigung und Entkalkung.

Anzeige

Im Video könnt ihr den Melitta-Kaffeevollautomaten sehen:

Melitta-Kaffeevollautomat EspressoLinePerfectMilk E957-213

Für wen lohnt sich der Melitta-Kaffeevollautomat bei Lidl?

Der Melitta-Kaffeevollautomat lohnt sich für alle, die auf der Suche nach einem vielseitigen, aber trotzdem nicht zu teuren Kaffeevollautomaten sind. Mit 4,6 von 5 Sternen ist er bei Lidl-Kunden richtig beliebt. Der Discounter ruft den historischen Bestpreis auf, günstiger gab es den Kaffeevollautomaten noch nie.

Melitta Kaffeevollautomat »EspressoLinePerfectMilk E957-213«, für bis zu 2 Tassen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.02.2024 17:11 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.