Lidl verkauft Donnerstag einen starken Stromgenerator mit Fernbedienung zum Hammerpreis

Wenn ihr euch einen Stromgenerator kaufen wollt, der viel Leistung besitzt und einige zusätzliche Tricks drauf hat, dann solltet ihr am 8. Februar 2024 bei Lidl im Onlineshop reinschauen. Dort wird nämlich der Parkside PISE 3400 A1 mit Fernbedienung extrem günstig verkauft. Der Discounter will weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises haben.

Lidl verkauft Parkside-Stromgenerator viel günstiger

Mit einem Stromgenerator könnt ihr euch unabhängig vom Stromnetz machen, wenn es zu einem Stromausfall kommen sollte. Oder ihr nutzt diesen an Stellen, wo ihr generell keinen Zugang zum Stromnetz besitzt. Wenn euch die kleinen Modelle zu wenig Leistung haben, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Ab dem 8. Februar wird der PISE 3400 A1 von Parkside mit einer Leistung von bis zu 3.400 Watt für schlappe 399 Euro verkauft. Es kommen noch Versandkosten von 45,90 Euro dazu, sodass ihr am Ende 444,90 Euro zahlt (bei Lidl anschauen). Normalerweise kostet der Stromgenerator beim Discounter 819 Euro.

Anzeige

Hinweis: Der Preis wird erst zum Start der Aktion am 8. Februar 2024 gesenkt!

PARKSIDE Inverter Stromerzeuger »PISE 3400 A1«, 3400 W, 5 PS, mit Fernbedienung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.02.2024 07:06 Uhr

Der Parkside-Stromgenerator hat mit seiner Maximalleistung genug Power, um so gut wie alle elektronischen Geräte betreiben zu können. Selbst Heizkörper sind möglich. Es handelt sich um einen luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor mit einer Leistung von 5 PS und einem Tankvolumen von 7,4 Litern. Lidl gibt in der Beschreibung an, dass das Gehäuse geräuschdämmend sein soll. Im Haus sollte man so ein Gerät aber trotzdem nicht nutzen – auch wegen der Abgase.

Anzeige

Zum Transport des immerhin fast 39 kg schweren Stromgenerators stehen Rollen und ein ausklappbarer Griff zur Verfügung. Ihr habt zudem zwei Steckdosen zur Verfügung und eine Fernbedienung zur Steuerung und zum Fernstart. Ein Energiesparmodus soll Benzin sparen und weniger Absage erzeugen. Der Stromgenerator soll eine saubere Sinuskurve bieten, sodass ihr auch empfindliche Geräte wie Laptops direkt anschließen könnt. Ein Überlastungsschutz sorgt dafür, dass nichts schiefgeht. Eine ähnlich starke Alternative kostet bei Amazon etwa 600 Euro (bei Amazon anschauen).

maXpeedingrods Inverter Stromerzeuger 3300W Stromgenerator Benzin Superleise 4 Takt mit USB und 230V Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.02.2024 07:42 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.