Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend. Da überrascht es überhaupt nicht, dass auch Discounter wie Lidl mitspielen wollen. Ab sofort könnt ihr bei Lidl ein kleines Balkonkraftwerk für wenig Geld kaufen. Es gibt aber einige Unterschiede, die ihr im Vergleich zu anderen Balkonkraftwerken beachten müsst.

Lidl verkauft Balkonkraftwerk für 199 Euro

Nur 199 Euro für ein komplettes Balkonkraftwerk? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch genau das bietet Lidl aktuell im Onlineshop an (bei Lidl anschauen). Mit dabei ist alles, was ihr benötigt. Ein Solarmodul, der Wechselrichter mit WLAN und App, alle Kabel und sogar eine Halterung für euren Balkon. Ab dem 17. Mai ist das Balkonkraftwerk auch in den Filialen zu haben.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Balkonkraftwerk von Lidl um ein sehr kleines und leistungsschwaches Modell. So ist nur eine Solarzelle mit einer Leistung von 150 Watt dabei. Zudem unterstützt der Wechselrichter nur maximal 300 Watt. Selbst wenn ihr also ein zweites Solarmodul kaufen würdet, was Lidl gar nicht einzeln verkauft, würdet ihr maximal auf 300 Watt kommen. Ihr müsstet schon zwei solche Sets kaufen und zwei Solarmodule dazu, dann könntet ihr maximal 600 Watt erreichen.

Das nächste Problem am Balkonkraftwerk von Lidl ist das mitgelieferte Kabel. Der Discounter geht den „sicheren“ Weg und legt eine Einspeisesteckdose mit passendem Wieland-Anschlusskabel bei. Diese Steckdose darf nur ein Elektriker installieren. Hier kommen also zusätzliche Kosten auf euch zu. Alternativ holt ihr euch einfach ein Betteri-BC01-auf-Schuko-Kabel bei Amazon und könnt das Balkonkraftwerk direkt an die Steckdose anschließen, wie es alle machen (bei Amazon anschauen).

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Lohnt sich das Balkonkraftwerk von Lidl?

Wenn man bedenkt, dass man ein Balkonkraftwerk mit über 800 Watt aktuell schon für 500 Euro bekommt, dann lohnt sich das Angebot von Lidl nur für ganz wenige Einsatzzwecke. Beispielsweise für einen ganz kleinen Balkon. Das Solarmodul misst nämlich nur 1.070 x 775 mm. Große Module kommen schnell auf über 1.750 x 1.100 mm und ein hohes Gewicht. Der Preis von 200 Euro geht für das Komplett-Set aber grundsätzlich in Ordnung. Ich empfehle allen aber ein Modell zu wählen, dass deutlich mehr Leistung besitzt, wenn ihr den Platz dafür habt.

