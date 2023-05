Die Urlaubssaison steht vor der Tür und damit einhergehend das Ärgernis mit dem Gepäck, das jeder mitnimmt. Oft darf es nicht zu schwer sein, sonst wird es teuer. Um unnötige Kosten zu vermeiden, verkauft Lidl ab heute ein Urlaubs-Gadget, das jeder besitzen sollte.

Lidl verkauft Kofferwaage für 4,99 Euro

Wenn ihr in den Urlaub fahrt oder fliegt, dann nehmt ihr auch immer Gepäck mit. Besonders im Flugzeug gibt es ein Größen- und Gewichtslimit, das ihr nicht überschreiten dürft. Ansonsten kann es ganz schön teuer werden. Um das Gewicht eurer Gepäckstücke zu überprüfen, solltet ihr eine Kofferwaage nutzen. Wenn ihr keine habt, könnt ihr ab dem 25. Mai 2023 bei Lidl für 4,99 Euro zugreifen. Im Onlineshop gilt das Angebot schon jetzt. Dort kommen aber noch Versandkosten hinzu (bei Lidl anschauen).

SILVERCREST Kofferwaage, bis 50 kg Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.05.2023 06:58 Uhr

Die Kofferwaage misst ein Gewicht von bis zu 50 kg in 50-Gramm-Schritten. Damit könnt ihr präzise feststellen, wie hoch das Gewicht eures Koffers oder Rucksacks ist, den ihr mitnehmen wollt. Im Endeffekt sichert ihr euch damit ab, wenn ihr an den Flughafen kommt. Dort wird das Gewicht auch immer gemessen und ihr müsst nichts draufzahlen, wenn das Gepäck plötzlich doch zu schwer ist.

Mit 100 Gramm ist die Kofferwaage an sich auch sehr leicht und sollte sich im Gepäck befinden. Nicht selten steigt das Gewicht auf der Rückreise durch Einkäufe deutlich, ohne dass ihr es wirklich wahrgenommen habt. Der Preis von Lidl ist dabei hervorragend. Alternativen bei Amazon kosten doppelt so viel (bei Amazon anschauen).

Das müsst ihr über Lidl wissen:

Kofferwaage wichtiger als gedacht

So eine Kofferwaage ist dabei nicht nur bei einem Flug wichtig, um Strafgebühren zu vermeiden, sondern auch in vielen anderen Situationen. Ich beispielsweise wiege die Seitenkoffer für mein Motorrad damit vor einer längeren Fahrt. Es ist extrem wichtig, dass das Gewicht ähnlich ausfällt, um die Balance nicht zu gefährden. Aber auch im Auto oder Wohnmobil spielt das Gewicht bei vielen Gepäckstücken eine große Rolle, um keine Strafe zu kassieren. Die 5 Euro sind also gut investiert.

