Habt ihr einen Bonago-Gutschein, könnt ihr ihn online einlösen. Dann tauscht ihr den Bonago-Code gegen einen Gutschein-Code für einen der vielen teilnehmenden Partner ein. Dazu gehören viele beliebte Online-Shops und -Services, Läden und Tankstellen.

Online-Shops Facts

Welche Partner machen bei Bonago mit und für welche Anbieter kann man einen Gutschein erhalten?

Bonago: Für diese Partner gibt es Gutscheine (Liste)

Um auf das Bonago-Guthaben zugreifen zu können, muss der Code zunächst online auf der Seite bon-einloesen.de eingelöst werden. Dort gebt ihr den Bonago-Code ein, sucht euch einen der vielen Partner aus und erhaltet dann einen Gutschein-Code, den ihr wiederum im Angebot des gewünschten Anbieters einlösen könnt. In der folgenden Liste findet ihr eine Auswahl der teilnehmenden Bonago-Partner (Stand: Mai 2023):

About You

Adidas

Adler

Amazon.de

Aral

Babywalz

Baur

Bijou Brigitte

Bilder.de

Butlers

C&A

Christ

Daydreams

Deezer

Douglas

Eis.de

Ernstings Family

Esso

Europcar

Flixbus

Flixtrain

Foot Locker

Galeria

H&M

H&M Home

Hans im Glück

Hello Fresh

Help Direct

Hugendubel

Ikea

Jack & Jones

Jako.o

Jet

Jollydays

Kreutzers

Lastminute.de

Louis

Loveco

Media Markt

Müller

MyMuesli

MyToys

Obi

Otoo

Parfümerie Pieper

Plant My Tree

Ravensburger

Reifendirekt

Rewe

Rituals

RTL+

Saturn

Secret Escapes

Shell

Shop Apotheke

Sixt

Sonnenklar.TV

Tchibo

Thailia

TK Maxx

Toom

TotalEnergies

Utry.Me

Vero Moda

Weekend4Two

Weg.de

Wellcard

WorldofSweets

Wundertag

Zalando

ZooPlus

Insgesamt gibt es über 250 teilnehmende Anbieter. Die Liste der teilnehmenden Partner kann jederzeit geändert werden. Die Übersicht findet ihr auch hier.

Bonago: Partner im Überblick

Ein Bonago-Gutschein-Code lässt sich bei unterschiedlichen Partnern einlösen. Ihr müsst das Guthaben also nicht für einen einzigen Anbieter aufbrauchen, sondern könnt es aufteilen. Wählt einfach die gewünschten Beträge für die einzelnen Shops bis das komplette Guthaben vom Bon aufgebraucht ist. Den Original-Gutschein bekommt ihr entweder per E-Mail oder per Post nach Hause geschickt. Ein erhaltener Gutschein für einen bestimmten Anbieter lässt sich nachträglich nicht zurückgeben und umtauschen.

