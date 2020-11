Wer Probleme beim Schlafen hat und keine richtige Nachtruhe genießt, kann den darauffolgenden Tag meist vergessen. Oft ist die Matratze schuld an den Problemen. Aktuell wird bei Lidl ein Testsieger aus dem Jahre 2020 von Stiftung Warentest zum günstigen Preis verkauft, der eure Probleme lösen könnte.

Lidl verkauft Testsieger-Matratze günstiger

Es muss nicht immer gleich eine Matratze für mehrere Hundert Euro sein, wenn man Probleme beim Schlafen hat. Bei Lidl kann man den Testsieger von 2020 bei Stiftung Warentest zum Preis von nur 96,99 Euro kaufen. Die Lieferung kostet dann noch einmal 4,83 Euro, sodass man bei knapp über 100 Euro für eine Matratze landet, die zumindest die Tester überzeugt hat. Es handelt sich um das Modell in der Stärke H3 und Maßen von 90 x 200 cm. Bei Lidl gibt es natürlich aber auch andere Stärken und Größen.

Im nachfolgenden Video werden die Vorteile der MERADISO-Matratze demonstriert:

Das Modell von MERADISO hat im Test von Stiftung Warentest seine Stärken besonders bei der optimalen Druckentlastung, erhöhten Liegeposition, dem ausgezeichneten Schlafklima und der hygienischen und pflegeleichten Reinigung ausgespielt. Besonders im Bereich der Schulter, wo die Emma One bei vielen Käufern nicht ganz so gut abschneidet, kann dieses Modell hier wirklich punkten. Deswegen gibt es auch bei Lidl direkt 4,5 von 5 möglichen Sternen. Dort wird der Liegekomfort sehr gelobt. Einige finden die H3 etwas zu hart, andere freuen sich darüber, endlich eine richtige H3 zu bekommen. Im Endeffekt muss man es selbst erschlafen.

