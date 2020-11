Spätestens seit einem grundlegenden Hardware-Update im Jahr 2018 gehört der Mac mini wieder zu den interessantesten Geräten aus dem Hause Apple. Kunden schätzen den Desktop-Mac nicht zuletzt für seine zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Noch flexibler wird der kleine Apple-Rechner mit einem populären USB-C-Dock, das es jetzt zum Bestpreis gibt.

Satechi USB-C-Hub für Mac mini zum Bestpreis verfügbar

Das vielleicht beliebteste Zubehörprodukt für Apples Mac mini gibt es im Rahmen des Black Friday bei Amazon zum absoluten Bestpreis: Satechis USB-C-Dockingstation ST-ABHFM für den kleinen Desktop-Mac kostet bei dem Versandhändler aktuell 52,99 Euro statt 74,99 Euro. Amazon unterbietet damit den bisherigen Bestpreis für das Produkt von rund 62 Euro deutlich.

SATECHI USB-C-Hub und -Standfuß für Mac mini bei Amazon ansehen

Der USB-C-Hub, der zugleich als Ständer dient, ist mit Mac-mini-Modellen kompatibel, die seit 2018 erschienen sind: Damals gab es für den Apple-Rechner ein umfangreiches Hardware-Update mit einem deutlich kleineren Chassis, neuen Komponenten und vier Thunderbolt-3-Anschlüssen (USB-C). Im November stellte Apple neue Varianten des Rechners mit M1-Chip und zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen (USB-C) vor – auch die gibts bereits zum reduzierten Preis.

Der USB-Hub von Satechi macht sich einen USB-C-Anschluss auf der Rückseite des Mac mini zunutze und bietet dem Anwender so zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Und das leicht zugänglich an der Vorderseite – eine clevere Lösung, die das Arbeiten am Schreibtisch erleichtert. Bei rund 700 Bewertungen sammelte das Produkt bei Amazon im Schnitt 4,2 von 5 Sternen.

Drei USB-Ports, einen USB-C-Port (alle mit 5 GBit/s), zwei Kartenleser für SD- und microSD-Karten sowie einen Kopfhöreranschluss gewinnt man mit dem USB-Dock hinzu.

Im neuesten Mac mini sorgt Apples M1-Chip für einen kräftigen Zugewinn an Performance:

Hersteller verspricht ausreichend Belüftung

Auf der Oberseite des Docks befindet sich eine Vertiefung, in die sich der Mac mini passgenau einfügt. Für eine ausreichende Belüftung des Apple-Rechners ist laut Hersteller Satechi trotzdem gesorgt: In den USB-C-Hub sind Luftschlitze integriert, die für einen Luftaustausch sorgen.