Der Black Friday bei MediaMarkt ist zu Ende. Oder? Nö, auch am Wochenende gibt's noch Schnäppchen, aber nur bis Sonntag um 18:00 Uhr. GIGA zeigt euch die besten Deals.

Angebote zum Black Friday Weekend bei MediaMarkt

Letzte Chance heute: Das Black Friday Wochenende endet. Falls euer Wunschschnäppchen nicht dabei war, keine Sorge: Es geht dann ab Mitternacht fast nahtlos in den Cyber Monday bei MediaMarkt über – mit neuen Schnäppchen. Wir werden das in diesem Artikel begleiten und die besten Schnäppchen nennen. Also setzt euch ein Lesezeichen zu unserem Artikel und schaut nachts oder morgen früh wieder vorbei!

Die Black-Friday-Angebote bei MediaMarkt werden von der GIGA-Redaktion mehrfach täglich aktualisiert, geprüft und sortiert. Zur besseren Einordnung geben wir Vergleichspreise an, die den Straßenpreis widerspiegeln, ermittelt mithilfe von idealo. Sind Angebote besonders empfehlenswert, weil es a) Top-Produkte und mit b) erheblichem Rabatt sind, markieren wir das mit 🔥. Nutzt bei Bestellungen ab 100 Euro den Newsletter-Gutschein, um zusätzlich 10 Euro zu sparen. Da die Preise um den Black Friday herum oft schwanken, alle Angaben ohne Gewähr.

Smartphones ohne Vertrag

Smartphones und Tablets mit Vertrag

PC, Laptop, PC-Zubehör und Speicher

Fernseher und TV-Zubehör

Haushalt, Wohnen, Bad

SodaStream Crystal 2.0 : Wassersprudler inkl. 3 Karaffen und 1 CO2-Zylinder für 85,76 Euro statt 89,99 Euro

: Wassersprudler inkl. 3 Karaffen und 1 CO2-Zylinder für statt 89,99 Euro Dyson V11 Absolute Extra : Elektro-Staubsauger für 549,79 Euro statt 617,98 Euro

: Elektro-Staubsauger für statt 617,98 Euro Tefal GC7508 OptiGrill Elite: Kontaktgrill für 163,77 Euro statt 232,73 Euro

Games

Hinweis: Bei vielen Spielen werden im Warenkorb noch 0,50 Euro abgezogen. Bei Warenkörben unter 59 Euro und/oder USK-18-Spielen fallen Versandkosten an – nutzt die Marktabholung, um diese zu sparen. Aufgrund von Volatilität, matchenden Angeboten in anderen Shops und fehlender Vergleichbarkeit zu Digitalangeboten beschränken wir uns hier auf eine redaktionelle Auswahl ohne Vergleichspreise.

Tablets

🔥 Microsoft Surface Pro 7: Win-10-Tablet mit i5-1035G4, 8 GB RAM, 256 GB Speicher für 876,35 Euro statt 1.069 Euro

Audio

Mobilität

Xiaomi Mi Scooter 1s: E-Scooter mit Straßenzulassung für 339 Euro statt 384,99 Euro

Kamera

🔥 Sony Alpha 6000 + Kit-Objektiv + Zoom-Objektiv + Tasche + 16 GB Speicherkarte: Systemkamera mit Zubehörpaket für 598,53 Euro statt ca. 700 Euro

Smartwatches und Fitnesstracker

🔥 Samsung Galaxy Watch (42 mm, BT): Schmale Smartwatch in Schwarz für 149,14 Euro (versandkostenfrei) statt 190,95 Euro

Black Friday bei MediaMarkt – was wir erwarten

Ob ihr nun Schnäppchen-Stöberer seid, die sich spontan inspirieren lassen oder schon seit Wochen auf ein gutes Angebot zu eurem Wunschprodukt wartet – den Black Friday habt ihr euch wahrscheinlich schon dick im Kalender angestrichen. In Deutschland dürfte auch 2020 MediaMarkt vorne mit dabei sein, was die Versorgung der Bevölkerung an Bestpreisen angeht – davon gehen wir anhand der Erfahrungen der letzten Jahre aus. Zwar nennt MediaMarkt das Shopping-Event Red Friday, dieser findet aber ebenfalls am 27.11. statt – und bildet mit dem folgenden Wochenende (Black Weekend) das Finale des „Black November“. Besonderheit: Bereits in der gesamten Woche vom Black Friday, passend Black Friday Week betitelt, lassen sich geniale Schnäppchen machen – welche das sind, zeigen wir oben.

Wie kann ich mich auf Red Friday und Black Weekend bei MediaMarkt vorbereiten?

Wer gute Schnäppchen machen möchte, kann schon im Vorfeld Schritte ergreifen, um optimal vorbereitet zu sein.