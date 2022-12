Bei MediaMarkt bekommt ihr bei den aktuellen Prospekt-Angeboten gerade wieder fette Rabatte auf zahlreiche Technik-Produkte. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut und zeigen euch, welche Deals sich wirklich lohnen.

MediaMarkt-Angebote überprüft: die 15 besten Deals

Nur für kurze Zeit habt ihr die Möglichkeit, bei den aktuellen MediaMarkt-Angeboten zuzuschlagen (Aktionen bei MediaMarkt ansehen). Die Deals enden am spätestens am 13. Dezember 2022.

Hier unsere geprüfte Auswahl der besten MediaMarkt-Angebote für euch.

Xiaomi Redmi Note 11 (128 GB) Statt 229,90 Euro UVP: Smartphone mit 128 GB Speicher, 6,4 Zoll 90-Hz-AMOLED Display und Quad-Kamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 12:12 Uhr

Logitech MX Keys Mini für Mac Statt 109 Euro UVP: Kabellose und kompakte Tastatur für Mac. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:23 Uhr

Sandisk Ultra (512 GB) Statt 139 Euro UVP: Speicherkarte 512 GB + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 100 MB/s Übertragung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:44 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) Statt 299 Euro UVP: Smartwatch mit 1,4-Zoll-Display, Wear OS by Google, Aluminium Gehäuse, GPS, Akkulaufzeit bis 40 Stunden, NFC, Staub- & Spritzwassergeschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:23 Uhr

Samsung Galaxy Watch 5 BT (40 mm) Statt 299 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminium-Gehäuse und Fluorkautschuk-Armband. Abzüglich 50 Euro Cashback durch den Hersteller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:45 Uhr

Samsung Portable SSD T7 (1 TB) Statt 144,99 Euro UVP: Portable externe SSD mit USB 3.2 der 2. Generation. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 10:57 Uhr

Realme GT 2 Pro (256 GB) High-End-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, WQHD-AMOLED-Display mit 120 Hz, Schnelladefunktion. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:23 Uhr

LG 55QNED816QA QNED TV (55 Zoll) Statt 1.299 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ und 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:42 Uhr

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 € UVP: Zukunftssicherer Fernseher mit OLED-Bildqualität, richtig günstig: 55-Zoll-Panel. 4K, Dolby Vision und HDR10, Modelljahr 2022. Dank 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1 optimal für Spieler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 10:41 Uhr

LG B2 OLED-TV 65 Zoll (OLED65B29LA) Statt 2.799 € UVP: Starker 4K-OLED-Fernseher mit 120 Hz und WebOS 22. Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos, 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0, VRR. Modelljahr 2022, versandkostenfrei. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:11 Uhr

LG A2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55A29LA) Statt 1.699 Euro UVP: 4K-OLED-TV mit hervorragender Bildqualität, Dolby Vision, webOS 22. 60 Hz und HDMI 2.1. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:16 Uhr

JBL Bar 2.1 Deep Bass Statt 379 Euro UVP: 2.1 Soundbar mit 300 Watt Leistung, Subwoofer, Dolby Digital, Bluetooth & WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 12:07 Uhr

Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo Statt 149,99 Euro: Espressomaschine mit Siebträger. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:57 Uhr

Beko WML 71465 S Statt 759 Euro UVP: Waschmaschine mit 7 kg Kapazität, 1400 U/Min. und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2022 11:35 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

