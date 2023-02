Ab Freitagabend um 20 Uhr bekommt ihr bei MediaMarkt-Saturn anlässlich des Super Bowls die Mehrwertsteuer erlassen und damit einen effektiven Rabatt von knapp 16 Prozent auf einen Großteil des Sortiments. Ihr könnt euch also schon auf eine Menge gute Angebote freuen.

MediaMarkt-Saturn: Rabatt auf nahezu das gesamte Sortiment zum Super Bowl

Mittlerweile ist es schon zu einer Tradition geworden: Anlässlich des in der Nacht von Sonntag auf Montag anstehenden Super Bowls bekommt ihr bei MediaMarkt-Saturn den Mehrwertsteuer-Anteil der Preise erlassen. Effektiv erhaltet ihr so einen Rabatt von 15,966 Prozent auf die Normalpreise. Die Aktion startet online bereits am Freitagabend (10.02.2023) um 20 Uhr und läuft bis zum 13.02.2023 um 08:59 Uhr (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir werden die Deals wieder genau überprüfen, Preise vergleichen und euch hier pünktlich zum Start der Aktion eine Auswahl der besten Angebote präsentieren.

Wie üblich sind Produkte von bestimmten Marken wie Apple, Sonos, Miele, AVM, Amazon, Tchibo sowie Guthabenkarten, Handyverträge oder Service-Produkte von der Aktion ausgeschlossen.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

