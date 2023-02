MediaMarkt-Saturn hat anlässlich des Super Bowls wieder die beliebte Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion gestartet. Ihr bekommt damit bis Montagmorgen einen effektiven Rabatt von knapp 16 Prozent auf einen Großteil des Sortiments. Wir haben die Angebote überprüft und präsentieren euch hier die Highlights der Aktion.

MediaMarkt-Saturn: Top-Deals durch reichlich Rabatt zum Super Bowl

Mittlerweile ist es schon zu einer Tradition geworden: Anlässlich des in der Nacht von Sonntag auf Montag anstehenden Super Bowls bekommt ihr bei MediaMarkt-Saturn den Mehrwertsteuer-Anteil der Preise erlassen. Effektiv erhaltet ihr so einen Rabatt von 15,966 Prozent auf die Normalpreise. Die Aktion ist online am Freitagabend (10.02.2023) um 20 Uhr gestartet und läuft bis zum 13.02.2023 um 08:59 Uhr (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wie üblich sind Produkte von bestimmten Marken wie Apple, Sonos, Miele, AVM, Amazon, Tchibo sowie Guthabenkarten, Handyverträge oder Service-Produkte von der Aktion ausgeschlossen.

Zusätzlich profitieren könnt ihr, wenn ihr euch fürs Treueprogramm von MediaMarkt-Saturn anmeldet, da ihr zur Aktion auch noch zusätzliche Treuepunkte zum Kauf dazu erhaltet, die ihr später wieder für Einkäufe einlösen könnt.

Super-Bowl-Aktion bei MediaMarkt-Saturn: Die 15 besten Angebote

Wir haben die Preise der Angebote verglichen und eine Liste der Highlights der aktuellen Aktion zusammengestellt. Den angegebenen Preis könnt ihr erst nach automatischem Rabattabzug des Mehrwertsteuer-Anteils im Warenkorb sehen.

LG OLED48A29LA (48 Zoll) Statt 929,99 Euro: OLED-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 22 mit LG ThinQ, 60 Hz Bildwiederholungsfrequenz und HDR10 Pro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:26 Uhr

Grundig 55 VCE 222 LED TV (55 Zoll) Statt 389 Euro: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Android TV, HDR 10, Quad-Core-Prozessor und Triple-Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:15 Uhr

Samsung GU50AU7199UXZG (50 Zoll) Statt 449,99 Euro: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Tizen-Betriebssystem und 50 Hz nativer Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:16 Uhr

Google Pixel 7 (128 GB) Statt 625 Euro: Dual-SIM-Smartphone mit guter Kamera, 120-Hz-Display und langer Update-Versorgung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:22 Uhr

Samsung Galaxy S20 FE 5G (128 GB) Statt 419 Euro: Android-Smartphone mit 6,5-Zoll-Display, 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher (erweiterbar), Snapdragon-SM-865-Prozessor, 12-Megapixel-Kamera und 4.500-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:23 Uhr

Samsung Galaxy Tab S8+ (WiFi) Statt 999 Euro: 12,4 Zoll Samsung Galaxy Tab S8+ Tablet (WiFi) inklusive S-Pen, 256 GB internem Speicher, 8 GB RAM, WQXGA+ und Dual-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:22 Uhr

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation, 128 GB) Statt 289 Euro: 10,6-Zoll-Tablet mit 2K-Auflösung, Dolby Atmos, vier Lautsprechern, Schutzhülle und Lenovo Precision Pen 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:25 Uhr

Asus Vivobook 14 (R465JA-EB1640W) Statt 599 Euro: Notebook mit 14 Zoll Display, Intel Core i7 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Intel Iris Plus Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:21 Uhr

Dell S2721HN (27 Zoll) Statt 149,99 Euro: Full-HD-Monitor mit IPS-Panel, 4 ms Reaktionszeit, 75 Hz Aktualisierungsrate, 16:9-Format und HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 17:20 Uhr

Logitech MX Keys Advanced Statt 90,99 Euro: Kabellose Tastatur mit Tastenbeleuchtung, Bluetooth & USB-Empfänger, USB-C-Anschluss, 5-Monate Akkulaufzeit, Easy-Switch Feature, für PC und Mac. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:22 Uhr

Nintendo Switch OLED-Modell Statt 339,99 Euro: Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm, 64 GB Speicherkapazität und bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 19:30 Uhr

Sandisk Ultra 3D SSD (1 TB) Statt 69,99 Euro: 1 TB interner Speicher mit M.2 NVMe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:17 Uhr

SanDisk Portable SSD (2 TB) Statt 139 Euro: Externe SSD mit 2 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:28 Uhr

Philips PowerPro Compact (FC 9331/09) Statt 118,99 Euro: beutelloser Bodenstaubsauger mit 900 Watt maximaler Leistung und Allergiefilter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:17 Uhr

Dyson V15 Detect Absolute (2022) Statt 749 Euro: Stielsauger mit Akkubetrieb, 660 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2023 20:20 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.