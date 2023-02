Der Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei MediaMarkt-Saturn geht in eine neue Runde und bietet euch wieder reichlich gute Angebote. Wir haben uns die Preise des WSV genauer angeschaut und zeigen euch, wo ihr getrost zuschlagen könnt.

MediaMarkt-Saturn: Top-Deals beim Wahnsinns-Schnell-Verkauf

MediaMarkt und Saturn gehören ja bekanntlich schon lange zusammen. Nun wurden auch die Rabattaktionen zusammengelegt. Auch bei der aktuellen WSV-Aktion sind die Angebote identisch (Angebote bei MediaMarkt ansehen). Die Aktion ist am 24.01.2023 um 20 Uhr gestartet und läuft bis 08.02.2023 um 23:59 Uhr. Wir haben uns die aktuellen Deals angeschaut und präsentieren euch hier unsere geprüfte Auswahl der besten MediaMarkt-Saturn-Angebote.

MediaMarkt-Saturn: Die besten WSV-Angebote auf einen Blick

Philips 55PUS8837/12 The One LED TV (55 Zoll) Statt 1.099 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Ambilight, Android TV 11, Smart-TV-Funktionen, 120 Hz, HDMI 2.1 und Triple Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

Samsung GQ55Q60BAU QLED TV (55 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Tizen, Smart-TV-Funktionen, 60 Hz und Triple Tuner. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

Grundig 50GUB7240 LED-TV mit 50 Zoll Statt 649 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Quad-Core-Prozessor mit Android-Betriebssystem und 50 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Plus gratis Grundig Soundbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

Lenovo Tab M10 HD (2. Generation, 64 GB) Statt 189 Euro UVP: Tablet mit 64 GB Speicher und 10,1-Zoll-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 15:24 Uhr

Motorola moto G42 (64 GB) Statt 209,99 Euro UVP: Smartphone mit 6,4-Zoll-Display, 64 GB Speicher, Android 12, 50 MP Dreifach Kamera und Dual SIM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:11 Uhr

Honor X8 (128 GB) Statt 230 Euro: Smartphone mit 6,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher, Magic UI 4.2 Betriebssystem, 64 MP Kamera und Dual SIM. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

SanDisk Ultra (256 GB) Statt 71 Euro UVP: Speicherkarte mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s, inklusive SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 15:10 Uhr

SanDisk Elite Extreme Plus (1 TB) Statt 447 Euro UVP: MicroSDXC-Speicherkarte + Adapter, für Kameras, Smartphones und Tablets, mit bis zu 200 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 15:16 Uhr

WD_BLACK D30 Game Drive (500 GB) Statt 109,99 Euro UVP: SSD-Gaming-Speicher für PS4/PS5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:28 Uhr

Lenovo IdeaPad 3 (15,6 Zoll) Statt 629,99 Euro: Notebook mit 15,6 Zoll Display, AMD Ryzen 5 Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und AMD Radeon Grafik. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:31 Uhr

MSI Optix G271CQPDE (27 Zoll) Statt 379,99 Euro: WQHD Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

HP Envy 6432e Statt 139,90 Euro UVP: Thermal Inkjet Multifunktionsdrucker mit WLAN. 9 Monate lang Instant Ink kostenfrei testen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:31 Uhr

Philips Hue White und Color Ambiance (E27) Statt 189,99 Euro UVP: Einsteiger-Set für stimmungsvolle Smart-Home-Beleuchtung, inkl. 3x E27-LED-Leuchten und Bridge. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:20 Uhr

Philips Hue White & Col. Amb. Play Lightbar Starter Set Statt 189,99 Euro UVP: Starter Set mehrfarbig mit Lightbar-Doppelpack inkl. Bridge und Netzteil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

Philips HD3720/25 Perfect Draft Statt 349,99 Euro UVP: Bierzapfanlage für 6-Liter-Fässer, kühlt auf 3 °C, mit LCD-Display und 70 W Leistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:28 Uhr

Siemens WM14NKECO IQ300 Statt 909 Euro UVP: Frontlader Waschmaschine mit 8 Kilogramm Füllmenge und der Energieeffizienzklasse C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 16:31 Uhr

LG F4WV710P1E Statt 899 € UVP: Frontlader Waschmaschine mit 10,5 Kilogramm Füllmenge und der Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 15:19 Uhr

Samsung RL38T602CSA Statt 1.149 Euro UVP: Mit Energieeffizienzklasse: C, durchschnittlichem Jahresverbrauch: 169 kWh, No-Frost-System: Ja & mit digitaler Temperaturanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.02.2023 17:35 Uhr

MediaMarkt / Saturn: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Die Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn zählen wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt bzw. Saturn Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

