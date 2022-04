Wer es auf das Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus samt Mobilfunkvertrag abgesehen hat, schaut aktuell am besten bei MediaMarkt vorbei. Dort bekommt ihr den Preis-Leistungs-Knaller unter den Top-Smartphones mit einem 12-GB-Tarif zum Hammerpreis. Wir haben das Angebot durchgerechnet und verraten, warum es sich lohnt.

MediaMarkt: Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus mit o2-Tarif zum Schnäppchenpreis

MediaMarkt hat für alle Xiaomi-Fans gerade ein richtig gutes Angebot parat. Für nur 19,99 Euro Grundgebühr bekommt ihr das Xiaomi Redmi Note 11 Pro in der Plus-Version mit 256 GB Speicher sowie 12 GB Datenvolumen im o2-Netz. Eine Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls dabei. Hinzu kommen einmalig 1 Euro Zuzahlung, 39,99 Euro Anschlussgebühr und 3,95 Euro Versandkosten.

Aktionsweise gibt's noch das Xiaomi Redmi Smart Band Pro obendrauf. Die Lieferung des Bundles findet seitens MediaMarkts aber wohl erst in 1 bis 2 Wochen statt, seid euch dessen bewusst, falls ihr das Smartphone sofort benötigen solltet.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Blue Al-In M

Netz: o2

12 GB LTE (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet-Flat, SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 3,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 524,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 400 Euro (Handy) - 42 Euro (Smartwatch) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 82,70 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,34 Euro Angebot ansehen

Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus mit 256 GB Speicher kostet laut idealo-Preisvergleich im Neukauf aktuell ca. 400 Euro, das Xiaomi Smart Band ca. 42 Euro. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Bundles ab, bleiben effektiv 82,70 Euro für den Tarif übrig. Bei einer 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das 3,45 Euro im Monat. Ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 12 GB LTE-Datenvolumen.

Wichtig: Das Angebot gilt nur wenige Tage und die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

Was das Redmi Note 11 Pro Plus so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in diesem kurzen Video:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: Highlights des Mittelklasse-Smartphones vorgestellt

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).