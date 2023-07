Wer die USA besuchen möchte, muss rechtzeitig eine „ESTA“-Genehmigung beantragen. Das Ergebnis wird per E-Mail zugeschickt. Muss man die ESTA-Bestätigung ausdrucken? Wie weist man die Reisegenehmigung nach?

Der ESTA-Antrag wird online ausgefüllt. Dafür fällt eine Gebühr in Höhe von 21 US-Dollar an (Stand: Juli 2023). Nutzt für die Bearbeitung diese offizielle Webseite. Man findet im Netz verschiedene andere Anbieter, die euch zum Antrag führen wollen. Manchmal stecken hinter solchen Seiten, die man zum Beispiel über Google findet, aber Betrüger, bei denen ihr unnötigerweise zusätzliche Service-Gebühren für die ESTA-Genehmigung bezahlen sollt oder eure Daten in falsche Hände geraten.

Wie weist man „ESTA“ nach?

Bei der ESTA-Genehmigung („Electronic System for Travel Authorization“) gebt ihr unter anderem eure E-Mail-Adresse an. Den Antrag sollte man spätestens 72 Stunden vor der geplanten Einreise stellen, da er noch bearbeitet und freigegeben werden muss. Eine Antwort erhaltet ihr per E-Mail gesendet.

Die E-Mail müsst ihr nicht unbedingt ausdrucken. Es gibt keine Pflicht, das Ergebnis schriftlich mitzuführen. Man muss den ESTA-Status bei der Einreise also nicht vorzeigen. Da ihr beim Antrag auch eure Reisepassnummer angeben müsst, wird der Status automatisch eurem Reisedokument zugewiesen und lässt sich elektronisch auslesen. Wird der Reisepass an der Kontrolle bei der Einreise vom Personal eingescannt, ist der ESTA-Status für den Beamten ersichtlich.

ESTA: Keine Pflicht zum Ausdrucken

Ihr könnt das Dokument natürlich für eure eigenen Unterlagen und ein besseres Gefühl ausdrucken. Das ausgefüllte Formular könnt ihr zudem zu Papier bringen, wenn ihr häufiger in die USA fliegen wollt. Die Reisegenehmigung ist 2 Jahre lang gültig und muss danach erneut beantragt werden.

Mit dem ausgedruckten Antrag könnt ihr die früher gegebenen Antworten einfach abschreiben und in die neue Fassung übertragen. Zudem findet ihr auf dem Ergebnis eine Nummer, mit der ihr den Status zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abfragen könnt. So erfahrt ihr, wie lange die ESTA-Genehmigung noch gültig ist und ob ihr damit noch einreisen könnt. Das funktioniert ebenfalls auf der offiziellen Seite der „U.S. Customs and Border Protection“.

