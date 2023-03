Im Onlineshop von Netto bekommt ihr gerade einen Elektro-Rasenmäher von Gardena in Kombination mit einem 30-Euro-Einkaufsgutschein zu einem besonders guten Effektivpreis. Wir haben die Details für euch.

Netto: Elektro-Rasenmäher stark reduziert

Der Frühling ist da und mit ihm beginnt auch die Saison der Gartenarbeit. Ihr wollt euren Rasen in Topform halten, aber das regelmäßige Mähen des Rasens kann anstrengend sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr eine effiziente und günstige Möglichkeit sucht, euren Rasen zu mähen, könnte der Gardena PowerMax 1400/34 die Lösung sein. Netto bietet in seinem Onlineshop den Elektro-Rasenmäher gerade für 107,94 Euro inklusive Versand an (Angebot bei Netto ansehen). Nutzt dazu den Gutscheincode N-20SPAREN.

Mit dazu gibt es einen 30-Euro-Einkaufsgutschein für alle Netto-MD-Filialen, den ihr auch für normale Einkäufe verwenden könnt. Damit kann man diesen Gutschein als Bargeld ansehen und es ergibt sich ein besonders guter Effektivpreis von 77,94 Euro für das Gerät. Aktuell beträgt der günstigste Preis bei anderen Händlern knapp 90 Euro, somit bekommt ihr hier eine gute Ersparnis.

Gardena PowerMax 1400/34 + 30 € Filial-Gutschein Statt 184,99 Euro UVP: Elektro-Rasenmäher. Gutscheincode N-20SPAREN eingeben und 20 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.03.2023 13:48 Uhr

Der Versand des Filial-Gutscheins erfolgt 4 Wochen nach Warenlieferung per Mail und ist ohne Mindesteinkaufswert einlösbar bis zum 31.12.2023.

Was bietet euch der Elektro-Rasenmäher?

Der Gardena Elektro-Rasenmäher PowerMax 1400/34 ist mit einer leistungsstarken Schneidetechnologie ausgestattet, die einen schnellen und effizienten Schnitt ermöglicht. Mit einer Schnittbreite von 34 cm könnt ihr euren Rasen schnell mähen, ohne dabei die Qualität des Schnitts zu beeinträchtigen. Die Messer sind aus gehärtetem Stahl gefertigt und bieten eine lange Lebensdauer. Der Rasenmäher ist zudem mit einem großen Auffangbehälter ausgestattet, der bis zu 40 Liter Gras aufnehmen kann. Der Behälter lässt sich einfach abnehmen und wieder anbringen, sodass ihr das Gras schnell und einfach entsorgen könnt. Das bedeutet, dass ihr weniger Zeit mit dem Entleeren des Behälters verbringen müsst und mehr Zeit zum Mähen des Rasens habt.

Das Gerät wird per Kabel betrieben und hat keinen Akku. Im Vergleich zu Benzin-Rasenmähern ist der Gardena Elektro-Rasenmäher PowerMax 1400/34 damit umweltfreundlicher. Ihr müsst kein Benzin kaufen oder Öl wechseln, was die Wartungskosten senkt und die Umweltbelastung reduziert. Darüber hinaus ist der Elektro-Rasenmäher leiser als Benzin-Rasenmäher, was für eine angenehmere Umgebung beim Mähen sorgt.

Für wen lohnt sich der Gardena-Rasenmäher?

Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben gute 4,2 von 5 Sternen. Der Gardena Elektro-Rasenmäher PowerMax 1400/34 ist damit eine gute Wahl für alle, die einen zuverlässigen und effizienten Rasenmäher suchen. Mit seinem leistungsstarken Schneidsystem, dem ergonomischen Design, dem großen Auffangbehälter und der Umweltfreundlichkeit ist er ideal für alle, die ihren Rasen einfach und günstig pflegen möchten. Das Gerät eignet sich jedoch wohl eher für kleinere Flächen und kann nur in Bereichen genutzt werden, bei denen sich ein Stromanschluss in der Nähe befindet.

