Zukünftig werden einige Preise beim Streaming-Anbieter WOW von Sky angepasst. Wir haben euch alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

In letzter Zeit hat sich der Streaming-Anbieter WOW aufgrund seines vielfältigen und spannenden Angebots zu einem der beliebtesten Anbieter hochgearbeitet. Daran beteiligten sich vor allem die Exklusiv-Titel wie „Euphoria“ (Dramaserie) und „The Last Of Us“ (Zombieserie). WOW bietet seinen Kunden aber auch eine gute Mischung aus alten Klassikern und neuen Serien mit Kult-Faktor. Die Abonnenten des Streaming-Anbieters haben bereits eine E-Mail bekommen, dass ihr WOW-Abo in den nächsten Wochen ein automatisches Upgrade zu WOW-Premium bekommen wird.

Das beinhaltet das neue günstige WOW-Abo

Kunden von WOW haben zukünftig die Wahl, ob sie ein normales WOW-Abo oder ein WOW-Premium-Abo abschließen möchten. Für Kunden, die schon vorher ein normales WOW-Abo hatten, wird sich nichts am Preis ändern, es wird in Zukunft nur „WOW-Premium-Abo“ genannt. Es wird lediglich ein neues Modell hinzugefügt, welches durch zusätzliche Werbung günstiger sein wird. Das normale WOW-Abo soll voraussichtlich fünf Euro weniger kosten als das Premium-Abo, dafür sollen aber zwischendurch Werbespots innerhalb der Serie oder des Films geschaltet werden. Ähnlich also wie im Fernsehen. Die Premium-Funktion ist jederzeit zu dem normalen WOW-Abo dazu buchbar.

Das wird im WOW-Premium-Abo zu finden sein

Ob ihr euch ein normales oder ein Premium-Abo für WOW holen solltet, bleibt eure Entscheidung. Wir haben euch die wichtigsten Fakten noch einmal zusammengefasst. Das sind die Vorteile eines WOW-Premium-Abos:

komplett werbefrei (außer Werbetrailer für eigene Serien und Filme vor einem Stream)

(außer Werbetrailer für eigene Serien und Filme vor einem Stream) zwei Streams gleichzeitig möglich

gleichzeitig möglich Full HD Qualität

Qualität Dolby 5.1 Surround-Sound

Kunden, die das normale WOW-Abo wählen, haben folgende Eigenschaften in ihrem Modell:

HD Qualität

Qualität nur ein Stream zur Zeit möglich

zur Zeit möglich Stereo -Sound

-Sound Werbeunterbrechungen

fünf Euro günstiger gegenüber des Premium-Abos

