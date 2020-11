Tchibo Mobil hat sein Jahrespaket neu aufgelegt. Für einen einmaligen Preis ab 79 Euro bekommen Kunden einen Jahrestarif mit LTE-Volumen, das sich alle vier Wochen neu auflädt. Eine automatische Verlängerung gibt es nicht. Wie sieht das neue Angebot aus?

Tchibo Mobil: Neues LTE-Jahrespaket ist da

Wie schon im letzten Jahr bietet Tchibo erneut kurz vor der Weihnachtszeit einen neuen Jahrestarif an, für den nur eine einmalige statt monatliche Zahlung fällig wird. Das sogenannte Vorteilspaket, bei dem Kunden zwölfmal alle vier Wochen mit neuem LTE-Volumen versorgt werden, beginnt bei 79 Euro und geht hoch bis auf 199 Euro.

Im kleinsten Paket Smart S steht Kunden alle vier Wochen 1 GB an LTE-Volumen zur Verfügung. Gesurft wird bei Tchibo Mobil im Netz von o2, hier sind bis zu 21,6 Megabit in der Sekunde möglich. Hinzu kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat, die in Deutschland und innerhalb der EU genutzt werden kann. Eine automatische Verlängerung das Vorteilspaket gibt es nicht.

Die Tarife unterscheiden sich ausschließlich beim mobilen Volumen. Smart M kostet einmalige 99 Euro und bietet dafür alle vier Wochen 3 GB. Für eine Summe von 149 Euro steht der Tarif Smart L bereit, bei dem es pro 28 Tage 5 GB gibt. Noch mehr Volumen hält der Tarif Smart XL bereit. Hier gibt es alle 4 Wochen 7 GB für einen einmaligen Preis von 199 Euro.

Die Vorteilspakete lassen sich im Online-Shop von Tchibo ohne Versandkosten bestellen. Alternativ gibt es die Tarife auch in den Filialen. In beiden Fällen gibt es 2.000 sogenannte „TreueBohnen“ dazu. Diese können bei Tchibo gegen Produkte im Wert von 20 Euro eingetauscht werden.

Tchibo Mobil: Mehr Kontrolle bei Jahrespaket

Tchibo gestaltet seine Jahrespakete etwas anders, als es zum Beispiel Aldi Talk macht. Beim Supermarkt-Discounter gibt es nämlich keine erneute Aufladung des LTE Volumen nach vier Wochen. Stattdessen steht Kunden ein einmaliges Paket zur Verfügung. Wenn das aufgebraucht ist, steht kein schnelles mobiles Internet mehr zur Verfügung.