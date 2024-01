Ösi-Aldi schockiert mit peinlichem Produkt – und das Internet liefert die richtigen Antworten

Ganz und gar nicht so, wie wir es mögen: Der österreichische Aldi schockiert mit einem Produkt – auf das Nutzer genau die richtigen Antworten finden.



Der österreichische Aldi löste mit dem „Highlight der Woche“ einen regelrechten Skandal aus. Auf den ersten Blick handelt es sich lediglich um eine braune Eckbank, die durch den blauen Hintergrund sowie die Beschreibung „braun, rechts“ wiederum unfreiwillig politische Assoziationen weckt. Dies blieb auch aufmerksamen Internetnutzern nicht verborgen, die auf Reddit spontan mit einer Menge ironischer Antworten reagieren.

Braunes Sofa? Das sagen Reddit-Nutzer zur „rechten Ecke“

Die Kommentare auf Reddit sprechen eine deutliche Sprache. Denn viele Nutzer lassen es sich nicht nehmen, zum Highlight der Woche – der „Sava-Eckbank“ einen entsprechenden Kommentar abzugeben. „Volksbank mit V wie Vührer“ lautet einer, während eine andere Nutzerin den blauen Hintergrund auch schon mal gesehen haben mag. Ein anderer Nutzer wundert sich: „Jetzt sogar bei den Möbeln ein Rechtsruck.“ Auch abseits der politischen Anspielungen kommt das Produkt gar nicht gut an. Für einen Reddit-Nutzer sei das Produkt sogar „das hässlichste Sofa, das ich jemals gesehen habe.“ Es scheint so, als habe Aldi mit diesem peinlichen „Highlight der Woche“ aus mehr als einer Perspektive im übertragenen Sinne ins Klo gegriffen.

Österreichischer Aldi häufiger von Produktrückrufen betroffen

Schon in jüngster Vergangenheit machte der österreichische Discounter, der in unserem Nachbarland eigentlich „Hofer“ heißt, mit Produktrückrufen negative Schlagzeilen. Im letzten Jahr rief der Discounter zum Beispiel eine ASIA Kokosnussmilch zurück. Prüfer konnten in dem Produkt „ASIA Kokosnussmilch 400 ml“ erhöhte Rückstände von Bisphenol-A (BPA) feststellen. Die chemische Verbindung BPA wirkt im Körper ähnlich wie ein Hormon und sollte deshalb nicht in größeren Mengen in Lebensmitteln enthalten sein. Einen noch größeren Skandal löste im Jahr 2022 der Rückruf ganzer Ferrero-Sortimente aus, die aufgrund einer erhöhten Salmonellengefahr vorsorglich aus dem Sortiment genommen wurden. Mittlerweile können Kunden Ferrero-Produkte wie die Kinder Schokobons und Kinder-Überraschungseier aber wieder bei Hofer kaufen. Es bleibt zu hoffen, dass der jüngste Produkt-Faupax keine negativen Auswirkungen auf den Discounter haben wird und eine peinliche Anekdote auf Reddit bleibt.



