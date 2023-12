Aldi-Traum zerplatzt: Revolution beim Einkaufen wird nicht wahr

Aldi ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Discounter. Zum Einkaufen müsst ihr aber in den Markt fahren und euch dort Lebensmittel und viele andere Dinge zu attraktiven Preisen selbst holen. Das sollte sich mit meinAldi ändern. Doch jetzt scheint der Traum vom Lieferservice durch Aldi Süd zu platzen. Dafür werden auch triftige Gründe vorgetragen.

ALDI Facts

Aldi-Lieferdienst vor dem Aus?

Es sollte eine Revolution des Einkaufens bei Aldi Süd werden. Mit meinAldi hat der Discounter vor einiger Zeit einen eigenen Lieferdienst in drei Städten gestartet. Ziel war es, dass sich die Aldi-Kunden ihre Lebensmittel und andere Angebote einfach nach Hause liefern lassen können. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro und die Versandkosten bei 4,50 Euro. Bei über 50 Euro war der Versand kostenlos. Und obwohl das Angebot vielversprechend aussah, konnte es sich wohl nicht durchsetzen, wie Golem berichtet.

So heißt es von einer Sprecherin: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine flächendeckende Umsetzung nicht geplant“. Dazu, ob und wie lange Aldi Süd meinAldi als Lieferdienst in den drei Städten noch betreiben möchte, wollte sich das Unternehmen auf Rückfrage von Golem nicht äußern. Als Gründe werden hohe Kosten für Personal, Rohstoffe und Logistik genannt. Demnach lohne sich das Geschäftsmodell in einer preissensiblen Zeit wie der jetzigen nicht.

Der Traum vom bundesweiten Lieferdienst von Aldi dürfte damit vorerst geplatzt sein, wenn Aldi Süd die Lieferung schon in drei Städten nicht für rentabel hält. Nicht verraten wollte Aldi, wie viele Kunden den Dienst genutzt haben und wie viele Lieferungen umgesetzt wurden. Das wäre sicher auch noch interessant zu wissen.

Das müsst ihr über Aldi wissen:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Aldi-Onlineshop bleibt erhalten

Deutlich erfolgreicher als der Lieferdienst von Aldi Süd mit den Lebensmitteln dürfte der Onlineshop laufen. Dort wird regelmäßig Hardware zu wirklich guten Preisen verkauft. Es gibt sogar mehr Auswahl als im Laden vor Ort und ihr bekommt Produkte dort meist auch dann noch, wenn sie lokal ausverkauft sind. Schaut also mal im Onlineshop bei Aldi vorbei (bei Aldi im Onlineshop reinschauen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.