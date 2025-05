„Only the Good Die Young“: was Billy Joel heute anders machen würde

Billy Joel sagt rückblickend auf seine Karriere, dass er manches heute anders angehen würde. So sieht er seinen Song „Only the Good Die Young“ jetzt kritisch.

Einer der erfolgreichsten Künstler der Geschichte

Billy Joel wurde 1949 in New York geboren und hat in seiner Karriere mehr als 160 Millionen Platten verkauft – damit gehört er zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. 1973 gelang ihm mit dem Album „Piano Man“ der erste große musikalische Erfolg – der Titel des Albums wurde später zu seinem künstlerischen Spitznamen.

Mit dem Album „The Stranger“ gelang ihm dann 1977 der große Durchbruch. Eine Single in diesem Album war „Only the Good Die Young“, ein Song der zu Kontroversen führte.

„Only the Good Die Young – kontrovers von Beginn an

Der Text handelt von einem jungen Mann, der ein katholisches Mädchen verführen wollte. Sie lehnt ihn aber ab, worauf der junge Mann die Vermutung äußert, dass es an ihrem katholischen Hintergrund liegt und sie damit vorehelichen Geschlechtsverkehr als Sünde betrachtet.

Nach Veröffentlichung des Songs versuchten religiöse Gruppen das Lied zu verbieten. Durch diese Diskussionen wurde „Only the Good Die Young" erst richtig populär.

Eigene Kritik am Song

In einem Interview mit der Los Angeles Time im Jahr 2023 blickt Billy Joel selbst kritisch auf diesen Song zurück und bezeichnet es als egoistisches Lied, welches nach dem Motto „Wen interessiert, was mit dir passiert? Was ist mit dem, was ich will?“ funktioniert hätte. Gleichzeitig sagte er, dass das Lied damals zeitgemäß gewesen sei.

Zuletzt musste er seine Fans enttäuschen

Der 76-Jährige wurde zuletzt aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, seine aktuelle Tournee zu unterbrechen, wie er auf seinem Instagramprofil mitteilte. Er leidet unter Altershirndruck – eine Erkrankung, die zu neurologischen Ausfällen führen kann. Er befindet sich deshalb in ärztlicher Behandlung. Zuvor mussten auch im März Konzerte abgesagt werden.

