Leckerer Kaffee zum Bestpreis: Bei Rewe wird im Rahmen des Black Friday derzeit ein starker Kaffeevollautomat geradezu verramscht. Günstiger als heute gab es das Markengerät von De'Longhi bisher noch nie. GIGA hat die Details zusammengefasst und erklärt, für wen sich die Kaffeemaschine besonders lohnen könnte.

Ob als Wachmacher nach dem Aufstehen, zum Sonntagskuchen oder in der Mittagspause mit den Kollegen: Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen und für viele unverzichtbar. Für alle Kaffeeliebhaber hat Rewe zum Black Friday jetzt ein ganz attraktives Angebot parat.

Rewe bietet De'Longhi-Kaffeevollautomat am Black Friday zum Bestpreis an

Der Lebensmittelhändler bietet in seinem Onlineshop den De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.120.B für nur 262,22 Euro an – absoluter Bestpreis für das Markengerät. Günstiger konnte man die De'Longhi-Kaffeemaschine bislang noch nie erstehen. Versandkosten fallen keine an.

Ein Highlight des De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.120.B ist das 13-stufige Kegelmahlwerk, das laut Hersteller besonders leise sein soll. Der Mahlgrad an sich ist individuell einstellbar. Durch das „Vorbrüh“-Aroma-System sollen die Kaffeevariationen besonders gut gelingen. Der Pumpendruck beläuft sich auf 15 Bar. Betrieben wird der Kaffeevollautomat über mehrere Tasten am Gerät sowie einen Drehregler. Bei Bedarf kann die De'Longhi auch zwei Tassen gleichzeitig zubereiten, sodass man nicht warten muss, wenn man einen Gast hat. Die Milchaufschäumdüse ist mit einem Varioregler ausgestattet, um die Konsistenz des Milchschaums auf den eigenen Geschmack abzustimmen. Der Wassertank umfasst 1,8 Liter, der Bohnenbehälter kann 250 Gramm aufnehmen. Clever ist der Aromaschutzdeckel, der die Bohnen lange frisch halten soll.

De'Longhi-Kaffeevollautomat bei Rewe

Was man vor dem Kauf von Kaffeevollautomaten wissen sollte:

Für wen lohnt sich der De'Longhi-Kaffeevollautomat

Mit 262,22 Euro ruft Rewe für den De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.120.B den Bestpreis aus. Preisbewusste Kaffeeliebhaber können also zuschlagen. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass der Kaffeevollautomat Cappuccino oder Latte macchiato nicht automatisch zubereitet und Besitzer die Milch mit der integrierten Milchdüse erst selbst aufschäumen müssen. Wer damit nicht leben möchte, muss zu einem teureren Gerät greifen. Alle anderen finden hier einen günstigen und guten Kaffeevollautomaten. Weitere interessante Deals zum Black Friday.

