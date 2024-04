Robust und zuverlässig: Samsungs Falt-Display erfüllt Militär-Standards

Dass Samsung Smartphones für den Kampfeinsatz anbietet, ist kein Geheimnis. Aber auch das bekannte Falt-Display des Herstellers eignet sich für das Militär.

Mit den Tactical Editions des XCover6 Pro und des Galaxy S23 hat das südkoreanische Unternehmen bereits Smartphones im Portfolio, die für den Militär-Einsatz vorgesehen sind. Nachtsicht- und Stealth-Modus machen die beiden Geräte zu idealen Begleitern für Soldaten. Nun erfüllt aber auch Samsungs berühmtes Falt-Display wichtige Militär-Standards.

Warum ist das Falt-Display fürs Militär geeignet?

Hinter der sperrigen Bezeichnung MIL-STD-810 verbirgt sich eine Zertifizierung nach US-Militärnorm. Dabei geht es um einen Standard, bei dem die Geräte ihre Widerstandskraft gegen extreme Bedingungen beweisen müssen. Unterdruck, Chemikalien, radikale Temperaturen und mechanische Einwirkungen gehören zu den Herausforderungen, die Geräte meistern müssen, um für das US-Militär zertifiziert zu werden. Auch das 7-Zoll-Falt-Panel von Samsung hat laut Samsung Display diese Stresstests absolviert und nach MIL-STD-810G-Standard bestanden.

Samsung Falt-Display: Welche Tests wurden gemacht?

Das faltbare Samsung-Panel wurde beispielsweise bei -10 Grad Celsius einem Wasserstrahl ausgesetzt, der das Display mit einer sechs Millimeter dicken Eisschicht bedeckt und vier Stunden darauf belassen wurde. Auch extrem niedrige und hohe Temperaturen musste der Screen überstehen. Dreimal in zwölf Stunden bewies das Display bei -32 Grad und 63 Grad Celsius für jeweils 120 Minuten seine Widerstandskraft.

Mit 26 Stürzen aus einer Höhe von 1,22 Metern wurde das Samsung-Produkt schließlich auch mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Verschiedene Fallrichtungen überstand das Gerät genauso wie weitere Tests. So wurde das Falt-Display zum Beispiel einem Zentrifugal-Test unterzogen, in dem es mit der 10,5-fachen Geschwindigkeit der Schwerkraft gedreht wurde – so ähnlich, wie Astronauten für ihren Einsatz im All trainieren. Tatsächlich gilt diese Methode als der extremste Beschleunigungstest für Flugzeug- und Hubschrauberteile.

Samsung: Führend in Falt-Displays

Mit dem Erfüllen des MIL-STD 810G-Standards hat Samsung seine Pole-Position in der Fertigung faltbarer Displays einmal mehr gefestigt. 1800 Patente hat der südkoreanische Hersteller in diesem Zusammenhang bereits angemeldet, die auf Entwicklungen von über einem Jahrzehnt basieren.

