Mit dem Galaxy M33 5G hat Samsung ein Smartphone im Sortiment, das sich durch einen besonders großen Akku auszeichnet, aber noch einige weitere Vorteile zu bieten hat. Derzeit ist das Handy bei Amazon zum absoluten Bestpreis erhältlich. GIGA hat alle Details des Angebots für euch.

Samsung Galaxy M33 5G im Preisverfall

Das Galaxy M33 5G ist seit dem Frühjahr dieses Jahres mit einem Einführungspreis von 349 Euro auf dem Markt und seitdem zunächst nur langsam im Preis gefallen. Nun bietet Amazon das akkustarke Smartphone aber zum absoluten Tiefpreis von nur 179,99 Euro an (bei Amazon ansehen). Dabei steht euch das Handy in sämtlichen verfügbaren Farben (Braun, Blau und Grau) zu diesem Preis zur Verfügung.

Bei anderen Händlern kostet das Samsung Galaxy M33 5G derzeit etwa 270 Euro, bei Samsung selbst sogar 299 Euro. Das Angebot bei Amazon kann also klar als außergewöhnlich günstiges Schnäppchen bezeichnet werden.

Samsung One UI 4.0: Anpassungsmöglichkeiten mit Android 12

Was macht das Samsung Galaxy M33 5G so interessant?

Vorteilhaftetes Merkmal des Galaxy M33 5G ist sicher der 5000 mAH-Akku, der sich mit 25 Watt schnell aufladen lässt. Hinzu kommt natürlich die Unterstützung des 5G-Standards, aber auch sonst können sich die technischen Daten für ein Smartphone dieser Preisklasse sehen lassen: Das 6,6-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung bietet eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Hauptkamera verfügt über eine Auflösung von 50 MP, zusätzlich sind auf der Rückseite ein Tiefensensor (2 MP), eine Ultraweitwinkellinse (8 MP) sowie eine Makrolinse (2 MP) verbaut. Auf der Frontseite ist eine Selfie-Kamera mit 8 MP Auflösung vorhanden.

Samsung Galaxy M33 5G Statt 233,98 Euro: Smartphone mit 6,6-Zoll-Display, 5.000 mAh Akku, 6 GB RAM, 128 GB internem Speicher und Dual-SIM-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2022 14:45 Uhr

Der Octa-Core-Prozessor des Galaxy M33 5G werkelt mit 6 MB RAM zusammen, an Hauptspeicher sind 128 GB vorhanden, die sich per Speicherkarte auf bis zu 1 TB erweitern lassen. Als Software kommen das aktuelle Android 12 sowie die Oberfläche One UI 4.0 zum Einsatz. Bei dem M33 5G handelt es sich also um ein empfehlenswertes Smartphone für Einsteiger, das mit guter Hardware, 5G-Unterstützung und vor allem dem sehr starken Akku auftrumpfen kann und momentan zum unschlagbaren Preis erhältlich ist.

