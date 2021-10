Wer sich gerade zufällig ein Samsung Galaxy S21 kaufen möchte, sollte sich das Angebot von MediaMarkt anschauen. Dort gibt es das aktuelle Top-Smartphone mit Telekom-Tarif etwa 100 Euro günstiger, als wenn man sich das Gerät ohne Vertrag kaufen würde.

Samsung Galaxy S21 mit Telekom-Tarif für 19,99 Euro im Monat

Bei MediaMarkt gibt es gerade ein unglaublich gutes Tarif-Angebot mit dem Samsung Galaxy S21. Dort gibt es das Smartphone mit Telekom-Tarif, 6 GB LTE-Datenvolumen und Telefonflat für schlappe 19,99 Euro im Monat (bei MediaMarkt anschauen). Ihr zahlt einmalig 49 Euro für das Smartphone und einen Anschlusspreis von 39,99 Euro. Macht für die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zusammen 568,75 Euro (24 x 19,99 Euro + 49 Euro und 39,99 Euro). Das im Preisvergleich aktuell günstigste Galaxy S21 kostet 669 Euro. Ihr spart also 100 Euro und bekommt sogar einen guten Tarif dazu.

Tarif-Deal in der Überschicht:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Telekom

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

LTE-Datenvolumen: 6 GB (25 MBit/s)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Smartphone: 49 Euro Zuzahlung

Versandkosten: 0 Euro

Was fehlt? Es ist keine SMS-Flat dabei. Mit WhatsApp, Signal und Co. hat man ja eine kostenlose Alternative und kann damit ebenfalls gut kommunizieren.

Alternativen im Vodafone- oder o2-Netz mit Samsung Galaxy S21

Wer nicht das Telekom-Netz haben will, kann zum gleichen Preis auch das Netz von Vodafone (bei MediaMarkt anschauen) oder o2 (bei MediaMarkt anschauen) wählen. Im Vodafone-Netz gibt es dann aber nur 5 GB, während im o2-Netz 12 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung stehen und man bekommt noch eine SMS-Flat hinzu. Da muss man sich also gut überlegen, was einem am besten passt.

Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal mit dem Samsung Galaxy S21?

Im Grunde für alle, die ein Top-Smartphone mit guter Kamera, hoher Laufzeit, tollem Display und langer Update-Garantie haben wollen. Man spart hier wirklich 100 Euro, wenn man diesen Tarif abschließt, statt das Smartphone einzeln zu kaufen. Mehr zum Galaxy S21 erfahrt ihr in unserem Test. Zu lange solltet ihr aber nicht warten, der Deal kann jederzeit vergriffen sein.