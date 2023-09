Sat.1 nimmt Frühstücksfernsehen aus dem Programm: Das ist der Grund

Das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ gehört zu den beliebtesten Shows des Senders. Doch jetzt wird das Morgenmagazin für einige Zeit aus dem Programm genommen.

Von montags bis freitags im Zeitraum von 06:00 bis 10:00 Uhr sowie sonntags zwischen 09:00 und 11:00 Uhr berichtet das Frühstücksfernsehen von Sat.1 über die wichtigsten Neuigkeiten, die es braucht, um in den Tag zu starten. Zu den beliebten Moderatoren und Moderatorinnen gehören unter anderem Marlene Lufen und Daniel Boschmann. Das Magazin stellt dabei eine gute Mischung aus Information, nützlichen Tipps und Unterhaltung dar. Am 1. Oktober 2023 wird die Sendung jedoch für einen Sonntag aus dem Programm geschmissen. Der Grund: Schauspieler und Filmemacher Michael „Bully“ Herbig.

Das ist der Grund für die Programmänderung

Am 28. September 2023 wird wieder einmal der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Schauspieler und Regisseur Michael „Bully“ Herbig wird für sein Schaffen bei der Veranstaltung mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der Sender Sat.1 richtet am Sonntag, den 1. Oktober 2023, deswegen einen Ehrentag für den Regisseur ein, um diesen zu lobpreisen. Insgesamt werden vier Spielfilme des deutschen Filmemachers am Sonntag im Fernsehen auf Sat.1 gezeigt:

Durch die Einplanung der Filme müssen nun einige der üblichen Sendungen weichen. Darunter ist auch das Frühstücksfernsehen. Dieses muss an diesem Tag also einmalig ausfallen. Aber keine Sorge! Ab dem darauffolgenden Sonntag ist wieder alles wie gewohnt.

Der deutsche Fernsehpreis 2023: Das sind die Nominierungen

Auch in diesem Jahr wird wieder der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Wir haben euch die wichtigsten Nominierungen einmal zusammengefasst:

