Wird es von Saturn auch wieder Angebote zum Black Friday geben? Aber sicher doch! Wir sagen euch, was zu erwarten ist, wie ihr euch optimal vorbereitet und wie ihr jetzt schon sparen könnt.

Wenn ihr auf einen Top-Preis für ein Wunschprodukt spekuliert oder einfach nur Lust auf spontanes Stöbern in Super-Schnäppchen habt, solltet ihr die Angebote zum Black Friday bei Saturn im Blick behalten. Black Friday ist hier nicht ganz wörtlich zu verstehen, denn die Schnäppchen-Angebote haben als „Black November“ bereits Anfang November begonnen, werden zum Black Friday am 27.11.2020 und dem Wochenende danach ihren Höhepunkt erreichen. Der Aktionsname „Black Weekend“ in der URL der Aktionsseite deutet zumindest auf einen „verlängerten“ Black Friday hin.

Welche Saturn-Schnäppchen gibt es zum Black Friday 2020?

Welche Produkte reduziert sind, wissen wir noch nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass viele sehr beliebte Produkte darunter sind. Schaut um den Black Friday auf dieser Seite vorbei, wir halten euch auf dem Laufenden.

Bereits jetzt lohnt sich ein Blick auf die Sonderseite auf Saturn.de zum Black Friday/Weekend, dort laufen bereits diverse Vorab-Angebote ein, unter anderem gibt es aktuell diverse Samsung-Geräte zum Bestpreis.

Weitere Vorab-Angebote findet ihr hier bei uns: Black Friday 2020 (Amazon & weitere Shops)

Black Friday bei MediaMarkt (folgt in Kürze)

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Saturn vor?

Mit ein paar Vorbereitungen steht dem Schnäppchenschießen nichts im Wege. Folgende Schritte solltet ihr am besten schon im Vorfeld ergreifen.