Black Friday 2021 in die Verlängerung: Der Cyber Monday ist da und bewahrt tatsächlich noch einige der besten Angebote vom Black Weekend, bringt sogar einige neue an den Start, für kurze Zeit sogar versandkostenfrei. Unsere Highlights in der Übersicht.

Zum Schluss des großen Schnäppchenfests rund um Black Friday und Cyber Monday schenkt Saturn seinen Kund:innen noch einen kleinen Bonus: die Versandkosten sind aktuell gratis. Das gilt auch für Großgeräte wie Fernseher, Waschmaschinen und Kühlschränke, bei denen der Versand per Spedition sonst 29,90 Euro kostet. Die Angebote gelten bis Montagabend um 23:59 Uhr.

In unserer Liste der Cyber-Monday-Schnäppchen bei Saturn findet ihr die nach unserer Einschätzung lohnendsten Angebote. Als Vergleichspreis ziehen wir die Preise von idealo zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels inklusive Versandkosten heran. Wer über 100 Euro ausgibt, kann mit dem Saturn-Newsletter-Gutschein nochmal 10 Euro sparen. Falls ihr weiter stöbern wollt, empfehlen wir auch einen Blick auf Saturn.de (zur Aktionsseite). Außerdem haben wir auch eine Liste der besten MediaMarkt Cyber-Monday-Angebote, und der besten Cyber-Monday-Angebote insgesamt – schaut unbedingt rein!

Unsere Top-5-Highlights bei Saturn

Aus den aktuellen Angeboten sind das, aus unserer Sicht, die derzeit besten Angebote.

Smartphones

TV

Coocaa 55S8M für 749 Euro (statt 1.499 Euro): 55 Zoll-OLED-TV mit 60 Hz, HDMI 2.0, Dolby Vision, Android TV

(statt 1.499 Euro): 55 Zoll-OLED-TV mit 60 Hz, HDMI 2.0, Dolby Vision, Android TV TCL 55AC710 für 479 Euro (versandkostenfrei, statt 598,99 Euro): 55 Zoll 4K-QLED-TV, Direct LED, HDR10+, Dolby Vision, 60 Hz, HDMI 2.0b, Android TV

Kopfhörer

Gaming

Smartwatches & Fitnesstracker

Samsung Galaxy Watch 3 für 166 Euro (statt 199 Euro): Smartwatch mit Fitness-Funktionen, 46 mm Durchmesser, verschiedene Farben

Handyverträge SIM-only

Telekom green-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel mit 50 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s), Allnet/SMS-Flat für 39,99 Euro im Monat + 550 Euro Saturn-Gutschein

green-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel mit LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s), Allnet/SMS-Flat für 39,99 Euro im Monat + Vodafone green-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel mit 58 GB LTE-Datenvolumen (max. 100 MBit/s), Allnet/SMS-Flat für 39,99 Euro im Monat + 550 Euro Saturn-Gutschein

green-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel mit LTE-Datenvolumen (max. 100 MBit/s), Allnet/SMS-Flat für 39,99 Euro im Monat + o2 Free Unlimited Max mit unbegrenztem LTE/5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s), Allnet/SMS-Flat für 47,99 Euro im Monat + 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme + 700 Euro Saturn-Gutschein

Laptops & Tablets

Asus Zenbook 13 OLED (UX325EA-KG327T) für 649 Euro (50 Euro Direktabzug – finaler Preis erst im Warenkorb, statt 899 Euro): Notebook mit 13 Zoll OLED-Display, i5-1135G7 (4C/8T, max 4,2 GHz), Xe-GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD

Handyverträge mit Handy

Es gibt noch weitere stark reduzierte Handyverträge zum Black Friday, hier unsere Übersicht:

PC + Speicher

Haushalt + Bad

Tipps zum Black Friday in unserem Video:

Smart Home

Mobilität

