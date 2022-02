Krasse Aktion bei Saturn: Nur bis morgen früh schenkt euch Saturn nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern ihr bekommt auch noch gratis Versand auf ausgewählte Produkte. Mit dabei sind Nintendo-Konsolen, OLED-Fernseher, Laptops, Saugroboter und vieles mehr. Wir haben uns die Angebote genauer angesehen und verraten, welche Deals sich wirklich lohnen.

Saturn schenkt euch die Mehrwertsteuer in einer kurzfristigen Aktion

Zu Ehren des Super-Bowls, der in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfand, schenkt euch Saturn in der aktuellen Aktion die Mehrwertsteuer auf viele Aktionsprodukte. Viele Produkte sind zudem auch noch versandkostenfrei oder können mithilfe einer 0-%-Finanzierung in Raten abbezahlt werden. Ob die Preise tatsächlich nirgendwo anders günstiger sind, haben wir für euch gecheckt und und präsentieren folgend nur die besten Deals.

Aber Achtung: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und nur bis morgen früh um 9 Uhr verfügbar. Einige Produkte können außerdem auch schon vorab ausverkauft sein, wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Nintendo Switch, PS5-Spiele, OLED-TVs und vieles mehr zu Tiefstpreisen bei Saturn

Ihr wartet nur auf das richtige Angebot für die Nintendo Switch, braucht noch den passenden Fernseher für eure PS5 oder Xbox One? Egal ob ihr auf der Suche nach einer Konsole, einem neuen Fernseher oder Nintendo-Zubehör seid, Saturn hat aktuell ein paar Schnäppchen parat.

Nintendo Switch Neon-Rot/Neon-Blau (neue Edition) Statt 295 Euro: Die Konsole von Nintendo für die ganze Familie in der neuen Edition. Achtung: Endpreis wird erst im Warenkorb sichtbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:16 Uhr

Nintendo Switch Lite Dialga & Palkia-Edition Statt 229,99 Euro UVP: Switch Lite in limitierter Sonderedition von Pokémon "Dialga & Palkia"-Edition Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Nintendo Switch Pro Controller Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Pro-Controller für die Nintendo Switch. Für alle, denen die Joy-Cons etwas zu klein sind. Inkl. Beschleunigungssensor, Gyrosensor, HD-Vibration, NFC & Bluetooth 3.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Ring Fit Adventure - [Nintendo Switch] Statt 89,99 Euro UVP: Das Fitness-Spiel für die Nintendo Switch. Inklusive Beingurt und "Ring-Con". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

SANDISK microSDXC™, Speicherkarte für Nintendo Switch, 400 GB, Blau Statt 224 Euro UVP: Micro-SD-Speicherkarte mit 400 GB Speicherkapazität & Übertragungsraten von bis zu 100 MB/s. Speziell für die Nintendo Switch designed. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Uncharted Legacy of Thieves - [PlayStation 5] Statt 59,99 Euro UVP: Erlebt Nathan Drake, Chloe Frazer und Nadine Ross in neuem Look für die PS5. Bis zu 120 FPS, 4K-Grafik und haptisches Feedback des DualSense-Wireless-Controllers. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Sony XR-55X90J LED-TV mit 55 Zoll Statt 1.399 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von Sony verfügt über eine 4K-Bildauflösung und eine native Bildauflösung von 120 Hz und HDMI 2.1 Anschlüssen ideal für die PS5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

LG OLED55C17LB OLED-TV Statt 1.999 Euro UVP: 55-Zoll-OLED-TV mit 4K-Bildauflösung, Alpha9-Gen4 -Prozessor, Dolby-Atmos-Sound, 120 hz native Bildwiederholfrequenz und Alexa, Google-Unterstützung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 11:29 Uhr

LG 55NANO866PA NanoCell LED-TV Statt 1.299 Euro UVP: Von Stiftung Warentest mit Note 2,1 für "gut" befundener LED-TV von LG mit 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, HLG, 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0 und 3x USB 2.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 11:25 Uhr

Laptops, ANC-Köpfhörer & Speichermedien bei Saturn

Auch Laptops, ANC-Kopfhörer und viele Speichermedien sind aktuell reduziert zu haben.

Microsoft Surface Pro 8, Convertible mit 13 Zoll Display Statt 1.279 Euro UVP: 13-Zoll Notebook mit Intel-i5-1135G7 Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD & Intel-Iris-Xe-Grafikkarte. Inklusive Microsoft "Surface Pro Keyboard"-Tastatur. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Asus ZenBook Duo 14 (UX482EA-HY197T) Statt 1.299 Euro UVP: Edles 14-Zoll-Notebook mit IPS-Display in Full-HD, Dual Screen, i5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 13:16 Uhr

Philips Fidelio L3, Over-Ear-Kopfhörer Statt 349,99 Euro UVP: Over-Ear-Kopfhörer mit "Hybrid Active Noise Canceling". Kann sowohl via Bluetooth als auch Kabel benutzt werden. Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Sony WH-1000XM4 Statt 349,95 Euro UVP: Over-Ear-Kopfhörer mit NC. Kann sowohl via Bluetooth als auch Kabel benutzt werden. Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr

Bose Quietcomfort 45 mit Noise-Cancelling Statt 349,95 Euro UVP: Over-Ear-Kopfhörer mit ANC. Kann sowohl via Bluetooth als auch Kabel benutzt werden. Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 11:21 Uhr

Sandisk Extreme Portable Festplatte, 1 TB SSD, extern, Grau/Orange Statt 239,99 Euro UVP: Externe SSD mit 1 TB Speicherkapazität und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 11:57 Uhr

WD Elements Desktop 8 TB: Externe Festplatte, 3,5 Zoll Statt 199,99 Euro UVP: Externe HDD mit 8 TB Speicherkapazität und USB 3.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:06 Uhr

Kaffeevollautomaten & Saugroboter bei Saturn

Kaffeevollautomaten und Saugroboter sind einfach unglaublich praktisch und ersparen euch im Alltag eine Menge Zeit, ist im Normalfall allerdings auch ziemlich teuer. Gut, dass Saturn gerade ein paar Angebote auf Lager hat.

Philips EP 2231/40 2200 LatteGo Kaffeevollautomat Statt 435,99 Euro UVP: Mit Mit 1.500 Watt, 15 bar & Keramikmahlwerk. Für Zubereitung von Espresso, heißem Wasser, Cappuccino & Kaffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:12 Uhr

Dreame W10 Saugroboter Statt 929,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit Lade- und Selbstreinigungsstation, HEPA-Filter, Reinigungskarte, App-Steuerung, Raumerkennung, Alexa- und Google-Home-Unterstützung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:08 Uhr

Roborock S7+ Vacuum Cleaner Saugroboter Statt 889,99 Euro UVP: Saug- & Wischroboter mit Lade- und Reinigungsstation, Reinigungskarte, App-Steuerung, Raumerkennung, Alexa- und Google-Home-Unterstützung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.02.2022 12:29 Uhr