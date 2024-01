Stark reduziert: Das Minecraft-Brettspiel gibt es jetzt hier um 37 % günstiger

Ihr bekommt von Minecraft einfach nicht genug? Dann lasst euch dieses Brettspielangebot bei Amazon nicht entgehen und spart satte 37 Prozent!

Minecraft Facts

Seit mehr als einem Jahrzehnt tummeln sich tausende begeisterte Spielerinnen und Spieler durch die schier unendlichen Welten und Bauwerke von Minecraft. Das Spielprinzip überzeugt auch noch heute und viele Menschen verbringen hunderte Stunden mit dem Spiel, um große Bauwerke unserer Welt, aber auch Schauplätze bekannter Filme und Spiele nachzubauen und für andere zugänglich zu machen. Ravensburger hat sich mit Minecraft: Builders & Biomes einer Brettspiel-Adaption angenommen, die sich derzeit bei Amazon im Angebot befindet.

Ravensburger Familienspiel 26132 - Minecraft Builders & Biomes - Gesellschaftsspiel für Kinder und E

Euch hat schon immer der Ursprung von Minecraft interessiert? Unsere Kollegen von spieletipps.de haben da ein spannendes Video für euch, das sich mit der Entwicklungsgeschichte des Spiels befasst.

Minecraft ist in nur wenigen Tagen entwickelt worden

auf YouTube

Builders & Biomes: Wie funktioniert das Minecraft-Brettspiel?

In Minecraft: Builders & Biomes ist es euer Ziel, zum Ende des Spiels die meisten Erfahrungspunkte zu erhalten und damit den Sieg davonzutragen. Dafür sammelt ihr Rohstoffe in Form von quadratischen, wirklich stilechten Blöcken, die beispielsweise Holz oder Obsidian repräsentieren, um Gebäude auf eurem Spieler-Tableau zu platzieren. Zudem bekämpft ihr bekannte Gegner aus Minecraft, wie Zombies oder Creeper, wodurch weitere Erfahrungspunkte auf eurem Konto landen. Gebäude und Gegner werden in Form von Karten dargestellt, die ihr mit eurer Spielfigur zufällig in eurem Zug aufdeckt.

Unsere Bilderstrecke befasst sich mit den schönsten Seeds, mit denen ihr euch bei Minecraft auf dem PC beschäftigen könnt.

Minecraft: Was macht die Brettspieladaption so besonders?

Vor allem die Aufmachung des Brettspiels überzeugt auf ganzer Linie. Minecraft-Fans dürften vor allem die großen Rohstoff-Blöcke innerhalb kürzester Zeit in ihr Herz schließen, da diese direkt aus dem Videospiel entsprungen sein könnten. Der schnelle Spielaufbau und das relativ simple Regelwerk sorgen für entspannte Spielpartien, die in der Regel etwa bis zu 60 Minuten dauern, je nach Spielerzahl. Schaut euch Minecraft: Builders & Biomes unbedingt an, wenn ihr von den Videospiel-Klötzchen einfach nicht genug bekommen könnt. Doch auch in anderen Bereichen sind noch weitere Inhalte zum Franchise in der Mache: Wir verraten euch, welcher Star im Minecraft-Film auftreten wird.

