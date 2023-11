Staubsauger für jedes Budget: Diese Deals zur Black Week lohnen sich

Die Black Week steht vor der Tür und mit ihr zahlreiche unschlagbare Deals und Angebote – darunter auch Haushaltsgeräte. Wenn ihr euch einen neuen Staubsauger zulegen möchtet, ist daher jetzt die perfekte Zeit, um ein Schnäppchen zu machen.

Viele wissen: Gerade bei Haushaltstechnik lohnt es sich, auf gute Angebote zu warten. Die Black Week, also die Tage um Black Friday, sind daher für Schnäppchenjäger besonders interessant. Dieses Jahr winken vom 17. bis 27. November großartige Rabatte auf Staubsauger der renommierten US-Traditionsmarke Eureka. Hier gibt es drei Shopping-Tipps für jeden Geldbeutel, mit denen ihr deutlich sparen könnt.

Ein Saugroboter für alle (Un)Fälle

Der Saug-Wisch-Roboter E10S von Eureka kümmert sich selbstständig um Verschmutzungen im Haushalt. (© Eureka)

Völlig zurecht haben Saug- und Wischroboter in den vergangenen Jahren Einzug in Millionen von Wohnungen gehalten. Sie erleichtern die Hausarbeit immens, da sie eigenständig auf Schmutzpatrouille gehen können und dank App-Anbindung besonders smart arbeiten können.

Auf der IFA 2023 hat Eureka den hochmodernen E10S Staubsaugerroboter mit simultaner Wischfunktion vorgestellt. Mit einer beutellosen Multi-Zyklon-Station nimmt euch das Modell nun auch das mühevolle Entleeren des Saugroboters ab. So müsst ihr den zwei Liter großen Auffangbehälter an der Station bei täglichem Gebrauch im Schnitt nur alle 45 Tage ausschütten.

Der große Schmutzbehälter lässt sich nahezu kontaktlos entleeren. (© Eureka)

Bemerkenswert ist auch die Saugkraft von 4000 Pa, die Schmutz und Tierhaare von Hartböden und Teppichen entfernt. Um nur jene Bereiche zu wischen, die auch feucht werden dürfen, ist das Gerät zudem mit einer automatischen Mopp-Hebefunktion ausgestattet.

Zur Black Week ist der Eureka E10S für 399,99 Euro statt 479 Euro erhältlich. Das entspricht einem ordentlichen Rabatt von 16 Prozent.

Kabellos und saugstark: Dieser flexible Stabstaubsauger hat die Nase vorn

Das Saugrohr des Eureka AK10 Pro lässt sich bei Bedarf anwinkeln, sodass auch an schwer erreichbaren Stellen gesaugt werden kann. (© Eureka)

Mit einem kraftvollen Stabstaubsauger, den ihr zugleich als Handstaubsauger nutzen könnt, lassen sich Wohnräume und sogar das Auto mühelos reinigen. Da wundert es nicht, dass die Modelle mehr und mehr den traditionellen, kabelgebundenen Sauger ablösen. Mit 450 Watt Saugleistung, seinem mit nur drei Kilogramm sehr leichten Design und satten 60 Minuten Laufzeit zählt der AK10 Pro von Eureka zweifelsohne zu den stärksten Modellen auf dem Markt. Besonders nützlich: Der Akku lässt sich entnehmen, sodass ihr für größere Reinigungsbereiche einfach einen Ersatzakku einlegen könnt.

Über ein intuitives LED-Display lässt sich zwischen dem Eco-, Standard- oder Boost-Reinigungsmodus wählen und dank des umfangreichen Zubehör-Sets könnt ihr selbst hartnäckige Verunreinigungen wie Tierhaare einfach und schnell aufsaugen. Die Zyklontechnologie sowie der HEPA-Filter sorgen dafür, dass 99,9 Prozent der Mikropartikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern aufgenommen werden.

Der saugstarke AK10 Pro ist auch ein Muss für jeden Haustierbesitzer. (© Eureka)

Spar-Tipp: Im Rahmen der Black Week ist der Eureka AK10 Pro von 259 Euro auf 219,99 Euro reduziert worden – ein Rabatt von 15 Prozent!

Günstige Alternative: Kabelgebundene Staubsauger ohne Beutel

Der Eureka WhirlWind ist ein praktisches Leichtgewicht unter den kabelgebundenen Staubsaugern. (© Eureka)

Viel Geld für einen Staubsauger auszugeben, ist nicht jedermanns Sache. Schließlich tun es auch klassische, kabelgebundene Modelle – sie überzeugen zudem mit starker und kontinuierlicher Saugkraft, was kleine Abstriche bei der Flexibilität wieder wettmacht.

Der Eureka WhirlWind-Staubsauger ist für die Reinigung von Teppichen, Polstern und Hartböden bestens geeignet und wiegt gerade einmal 3,6 Kilogramm. So lässt er sich auch auf Treppen mühelos benutzen. Praktisch ist zudem die im Schlauchgriff integrierte Fugendüse, sodass ihr das Zubehör immer zur Hand habt, wenn ihr es braucht.

Sämtliche Teile des 2,5 Liter großen Auffangbehälters lassen sich unter fließendem Wasser reinigen – selbst die Filter sind waschbar, sodass keine weiteren Kosten entstehen.

Der Staubbehälter lässt sich auf Knopfdruck leeren. (© Eureka)

Wenn ihr auf den Kauf von Beuteln verzichten möchtet, empfiehlt sich der Eureka WhirlWind, der während der Black Week zum Preis von 68,99 Euro statt 99 Euro erhältlich ist. Das entspricht einem Rabatt von 34 Prozent.

