Sum 41 Tour 2024: Tickets und Termine für die Abschiedstour

Die Punk-Rock-Band Sum 41 löst sich auf, geht aber ein letztes Mal auf Tour. Wir geben einen Überblick über Termine und verraten, wo ihr Tickets bekommt.



Eine Ära geht zu Ende: 1996 gegründet, prägten die Hits von Sum 41 unsere Jugend. Von „Fat Lip“ über „In Too Deep“ zu den neueren Hits wie „With Me“: Die Band hat eine weite Bandbreite gezeigt, sich immer neu erfunden und sich jahrelang erfolgreich im Business gehalten. Doch alles Gute hat auch ein Ende, so feiern die Kanadier mit „Heaven :X: Hell“ und der „Tour of the Setting Sum“ ihren Abschied. Tickets hierfür bekommt ihr auf eventim. Seid dabei, wenn es ein letztes Mal heißt: „To a group that will appear and guide you through this final year. The dark armies then will come when the Sum is 41.“ Wir liefern euch alle Infos rund um die Abschiedstour.

Sum 41 2024 live in Deutschland: Termine & Städte

Sum 41 halten im November im Rahmen ihrer „Tour of the Setting Sum“ in fünf deutsche Städten. Zusätzlich zu den normalen Tickets sind Gold und Silver Ticket-Bundles erhältlich, die einen früheren Einlass, Zugang zum Merchandise sowie Tour-Andenken beinhalten. Neben Deutschland ist die Band auch noch in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Italien, Spanien und der Schweiz unterwegs. Das sind die deutschen Orte und Termine:

Montag, 4. November 2024: Uber Eats Music Hall in Berlin

Dienstag, 5. November 2024: Barclays Arena in Hamburg

Mittwoch, 6. November 2024: Westfalenhalle in Dortmund

Freitag, 8. November 2024 Quarterback Immobilien Arena in Leipzig

Donnerstag, 14. November 2024: Olympiahalle in München

Das offizielle Plakat zur letzten Europa-Tour:

Warum löst sich Sum 41 auf? Das sind die Gründe

Sum 41 haben eine steile Karriere hingelegt. Besonders ihre Hits „Fat Lip“, „In Too Deep“ und „Still Waiting“ sind immer noch absolute Evergreens. Doch mit ihrem achten Album und einer letzten Tour wollen sie ihrer Karriere ein Ende setzen. Die Mitglieder haben diese Band sehr jung gegründet und einen großen Teil ihres Lebens damit verbracht – jetzt wird es Zeit für neue Abenteuer, meint Frontmann Deryck Whibley:

Ich bin in dieser Band, seit ich in der zehnten Klasse war, und ich … ich komme an einen Punkt, an dem ich denke, ich würde gerne etwas Konzentration und Energie in etwas anderes stecken. https://loudwire.com/deryck-whibley-explains-why-sum-41-decided-split/

Wie es für ihn und seine Bandkollegen weitergeht, ist noch unklar. Klar ist: Das Rockstar-Leben hat seinen Tribut gezollt. Deryck ist durch Alkoholmissbrauch 2014 nur knapp dem Tod entkommen. Heute geht der Frontmann sein Leben ruhiger an; nur nicht auf der Bühne. Da zeigt der Sänger, welche Energie in ihm steckt. Neben der energischen, feurigen und teuflisch guten Show von Sum 41 dürft ihr euch als Vorband auf die Pop-Punk-Größen Neck Deep freuen.

