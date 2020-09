Bildquelle: Deutsche Telekom AG

Die Telekom hat in Deutschland eines der besten Netze mit sehr guter Abdeckung. Umso erfreulicher ist es, wenn dann auch noch ein gutes Tarif-Angebot auftaucht. So wie aktuell bei Logitel, wo ihr 15 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für nur 9,99 Euro im Monat bekommt.

15 GB Telekom-LTE für 9,99 Euro im Monat

Wer aktuell auf der Suche nach einem reinen Daten-Tarif im Telekom-Netz ist, der hat jetzt die Möglichkeit einen richtig guten Deal zu machen. Bei Logitel bekommt ihr 15 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 150 MBit/s für schlappe 9,99 Euro im Monat. Die Anschlussgebühr von normalerweise 39,99 Euro bekommt ihr zurück, wenn ihr einwilligt, dass Mobilcom-Debitel euch zu Werbezwecken kontaktieren darf.

Zum Angebot bei Logitel

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Tarif: Telekom green Data XL Aktion

Netz: Telekom

15 GB LTE -Datenvolumen (150 MBit/s)

-Datenvolumen (150 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: entfällt bei Werbeeinwilligung

Datenautomatik: nein

Ihr könnt also mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s unterwegs im Telekom-Netz surfen und habt eine maximale Uploadgeschwindigkeit von 10 MBit/s zur Verfügung. Ihr solltet den Vertrag rechtzeitig kündigen, da der monatliche Betrag sonst auf 29,99 Euro steigt nach 24 Monaten Laufzeit.

Zum Angebot bei Logitel

Das solltet ihr wissen:

Wofür brauche ich einen Datentarif?

Ein reiner Datentarif eignet sich perfekt für ein Tablet, Laptop oder als Zweit-Karte in einem Dual-SIM-Smartphone. So kann man Gespräche über eine andere Karte führen, aber das Telekom-Netz zum mobilen Surfen verwenden. Die Dual-SIM-Funktion ist mittlerweile in vielen Smartphones zu finden. Tablets mit LTE gibt es auch viele. Bei 10 Euro im Monat ist das schon ein guter Deal, um mobil im Telekom-Netz surfen zu können.