Bildquelle: GIGA

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Handyvertrag mit genug LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz ist, kann ein Schnäppchen machen. GIGA hat alle Details des Tarifs zusammengefasst. Jetzt auch mit Amazon-Gutschein.

Allnet-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen für nur 7,99 Euro im Monat

Originalartikel:

Richtig gute Tarif-Deals mit Vodafone-Netz sind rar. Über Preisbörse24 bekommt man zur Zeit den . Enthalten ist sowohl eine Telefon- als auch SMS-Flat. Die 5 GB Datenvolumen können im LTE-Netz von Vodafone mit maximal 21,6 MBit/s genutzt werden. Bisher gab es nur 4 GB LTE-Datenvolumen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Preisbörse24

Netz: Vodafone (Otelo)

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

5 GB LTE-Datenvolumen

LTE-Geschwindigkeit max. 21,6 MBit/s Download, max. 3,6 MBit/s Upload

Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens: max. 64,4 KBit/s Up- und Download

Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens: max. 64,4 KBit/s Up- und Download EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro

Rufnummernmitnahme zu diesem Vertrag: 50 Euro Wechselbonus

Datenautomatik: nein

Zum Angebot bei Preisbörse24 *

Normalerweise muss man für diesen Tarif 24,99 Euro im Monat bezahlen. Für 24 Monate bekommt man aber direkt vom Netzanbieter einen Rabatt von 17 Euro, sodass man innerhalb der ersten 24 Monate nur 7,99 Euro zahlen muss. In der Preisklasse ist das ein echt guter Tarif-Deal im Vodafone-Netz. Sonst bekommt man zu vergleichbaren Preisen nur das in vielen Gegenden schlechtere o2-Netz. Nettes Detail: Eine Datenautomatik gibt es nicht, zusätzliche Kosten nach dem Aufbrauchen des Datenvolumens muss man also nicht befürchten. Wer seine Rufnummer von einem anderen Anbieter mitnimmt, bekommt zusätzlich 50 Euro als Wechselbonus gutgeschrieben.

Alles, was du zur 3G-Abschaltung wissen musst:

Für wen lohnt sich das Angebot?

Für alle, die pro Monat nicht viel Geld für einen guten Handy-Vertrag ausgeben, aber trotzdem nicht auf das Vodafone-Netz verzichten wollen. Man wird zwar bei der Internetgeschwindigkeit gegenüber den wesentlich teureren Tarifen direkt bei Vodafone etwas ausgebremst, trotzdem hat man noch genug Bandbreite für alles zur Verfügung, was man typischerweise am Handy macht. Anders als es noch vor rund einem Jahr üblich war, hat man hier dankenswerterweise „echtes“ LTE für mobiles Internet zur Verfügung und nicht das schlechtere HSDPA.

Zum Angebot bei Preisbörse24 *

Wem die 5 GB LTE-Datenvolumen nicht ausreichen, der kann den gleichen Tarif mit 7 GB LTE-Datenvolumen für 11,99 Euro im Monat abschließen. Hier beträgt der Rabatt zum Normalpreis sogar 18 Euro pro Monat. Wer seine Nummer mitnimmt, erhält ebenfalls 50 Euro. Diesen Tarif findet ihr ebenfalls auf der Zielseite . Beides sehr gute Angebote.