Der „Tatort“ zieht jeden Sonntag Millionen von Krimin-Fans vor den TV-Bildschirm. Wer von den spannenden Fällen nicht genug bekommen kann oder denkt, er kann die Polizei-Arbeit besser erledigen als die TV-Kommisare, sollte sich das offizielle „Tatort Game“ ansehen.

Im Tatort-Spiel könnt ihr die Rolle der Tatort-Kommissare übernehmen und einen Fall lösen. Das Spiel lässt sich kostenlos und ohne Anmeldung im Browser spielen (direkt zum Spiel). Das geht sowohl am PC als auch am Android-Smartphone und iPhone.

Tatort Game: So funktioniert es

Im Tatort-Spiel stößt man auf viele bekannte Figuren aus der TV-Reihe. Das Text-basierte Spiel wird in Zusammenarbeit mit dem SWR angeboten. Im aktuellen Fall unterstützt ihr die Kommissare Lannert und Bootz. Wie von den meisten Tatort-Folgen gewohnt, wurde eine Leiche gefunden. Die Spuren führen in diesem Fall in die Stuttgarter Drogenszene. Eure Aufgabe ist es, verschiedene Rätsel zu lösen, um zu ermitteln, wer und was hinter der Leiche steckt. Das Spiel funktioniert nach dem „Chatbot“-Prinzip. Das heißt, ihr schreibt in ein Textfenster verschiedene Angaben, Anweisungen und Fragen, um neue Details und Anhaltspunkte zur Falllösung zu erhalten. Hinweise gibt es in Form von Textnachrichten, aber auch als Bild, Video oder Sprachnachricht.

Tatort Game: Voraussetzungen und Lösungen

Eine Installation ist nicht notwendig, ihr könnt direkt im Browser-Fenster losspielen. Surft ihr im nicht-privaten Modus und sind Cookies im Browser aktiviert, kann ein Spielstand gespeichert werden, sodass ihr den Fall nicht sofort und an einem Stück lösen müsst. Falls ihr bei einer Aufgabe nicht weiterkommt, lassen sich Hinweise anzeigen. Die Macher geben eine Spielzeit von rund 2 Stunden für den Fall an.

Wer keine Zeit oder Lust hat, das Tatort-Spiel durchzuspielen oder trotz der Hinweise an einer Stelle festhängt, kann sich die gesamte Lösung im Video ansehen. Hier gilt jedoch, ansehen auf eigene Gefahr, schließlich nimmt man sich mit der Komplettlösung den ganzen Spiel- und Rätselspaß:

Das kostenlose Tatort-Spiel für den Browser findet ihr hier:

Ihr könnt es mit jedem gängigen Browser auf dem PC, Mac, Android-Smartphone und iPhone spielen. Ein bestimmter Browser ist nicht vorgegeben.

