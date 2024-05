„The 50“: Teilnehmer, Stream & mehr – alle Infos

In „The 50“ treten 50 deutsche Reality-Stars in harten Challenges gegeneinander an. Das Wichtigste zu Teilnehmern, Stream und mehr gibt es hier.



50 deutsche Reality-TV-Stars werden von einem geheimnisvollen Spielleiter mit goldener Löwenmaske auf ein französisches Schloss eingeladen und sollen dort in harten Challenges gegeneinander antreten – das ist die Prämisse von „The 50“, Amazons neuer Gameshow. Alle wichtigen Infos zur Serie, die an „Squid Game: The Challenge“ erinnert, bekommt ihr in diesem Artikel.

„The 50“ verspricht pure Reality-Action. Hier könnt ihr euch den Trailer zur Gameshow ansehen:

The 50 Trailer

„The 50“ 2024: Alle Teilnehmer im Überblick

Für „The 50“ hat Amazon die Crème de la Crème an Reality-Sternchen versammelt. Dabei kämpfen sie nicht für den persönlichen Ruhm, sondern auch für ihre Fans, welche die Siegerprämie von 50.000 Euro einstreichen dürfen. Mit dabei sind folgende Teilnehmer:

Wo läuft „The 50“ im Stream?

Die insgesamt 14 Episoden von „The 50“ wurden zwischen dem 11. März und dem 1. April 2024 auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Demnach könnt ihr die gesamte Serie mittlerweile ohne Pausen beim Streamingdienst ansehen. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Als Neukunden könnt ihr Prime Video 30 Tage gratis testen.

„The 50: Die Reunion“ ansehen

Wenn ihr nach dem Finale mehr von „The 50“ sehen möchtet, lohnt es sich, auf YouTube vorbeizuschauen. Das Wiedersehen der Reality-Sternchen, welches ursprünglich als Livestream auf TikTok ausgestrahlt wurde, ist dort seit dem 12. April 2024 verfügbar. Leider waren nicht alle Kandidaten dabei. Die Reunion ist trotzdem interessant geworden, denn es kamen auch Konfrontationen und Intrigen zur Sprache, die in der Show eine große Rolle gespielt hatten.

„The 50“ Staffel 2: Wird es mit der Reality-Show weitergehen?

Die erste Staffel der neuen Prime-Show kam gut beim Publikum an. Über Wochen hinweg hielt sie sich in der Top-10-Liste des Streaming-Anbieters. Der Erfolg der Show macht es wahrscheinlich, dass Amazon grünes Licht für eine weitere Staffel geben wird. Bisher wurde diese jedoch noch nicht angekündigt. Sollte es eine zweite Staffel geben, würde diese vermutlich nächstes Jahr im Frühling starten.

