„The Acolyte“ Staffel 2: Ist eine Fortsetzung geplant?

Eine Staffel 2 von „The Acolyte“ ist an den Erfolg der Serie gebunden. Wie wahrscheinlich es jedoch ist, dass ihr einen weiteren Teil der Star-Wars-Serie bekommen werdet, verraten wir euch hier.

Bevor „The Acolyte“ seinen Start feiert, ist die Antwort auf die Frage nach einer zweiten Staffel noch nicht in Stein gemeißelt. Basierend auf dem Erfolg der neuen Serie, die sich ganze 100 Jahre vor Episode 1 von „Star Wars“ ansiedelt, wächst oder sinkt die Wahrscheinlichkeit auf eine weitere Season mit Amandla Stenberg und Lee Jung-jae.

Disney hat bisher mehrere „Star Wars“-Serien in Auftrag gegeben. Viele von ihnen mit großem Erfolg und vor allem auch mehreren Staffeln. Unter ihnen „The Mandalorian“, welche bereits drei Staffeln in petto hat, mit einer vierten in der Vorproduktion.

Auch „Ahsoka“ hat ihre zweite Staffel für 2025 angekündigt bekommen. Beide Serien haben große Erfolge eingeheimst, kein Wunder also, dass Disney dadurch mehrere Staffeln produzieren will.

Allerdings ist der Erfolg kein garantiertes Ticket zu einer Fortsetzung. „Obi-Wan Kenobi“ konnte die Fans zum größten Teil überzeugen, die Hoffnung auf eine zweite Staffel wurde jedoch deutlich verringert.

Im Fall der Serie rund um Anakin Skywalkers Meister, könnte man damit argumentieren, dass seine Geschichte abgeschlossen ist. Auch wenn die Möglichkeit besteht, die Geschichte um Obi-Wan weiter auszubauen, scheint es nicht so, als hätte Disney momentan großes Interesse daran – aber auch hier kann auf eine Überraschung gehofft werden.

Letztlich zeigen die Serien-Vorgänger, dass „The Acolyte“ Staffel 2 kein Ding der Unmöglichkeit ist. Schöpferin der Serie, Leslye Headland, spricht von einer möglichen zweiten Season. Gerade dadurch, dass die Serie in einem Zeitraum im „Star Wars“-Universum angesetzt ist, welches bisher nur durch Bücher und Comics erkundet wurde, gibt es viel Spielraum für neue und unabhängige Geschichten.

Headland spricht zudem von ihrer Hoffnung für „The Acolyte“:

I also don’t want to leave the audience hanging emotionally. I want to leave them hanging narratively but emotionally I want them to feel like they’ve watched a whole thing (Quelle: IGN)