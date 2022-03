Unbegrenztes Datenvolumen jeden Monat: Unlimited-Tarife erfüllen diesen Wunsch und sind im Trend. Alle großen deutschen Netzbetreiber haben eine waschechte Flatrate im Angebot. Ob es bei Telekom, Vodafone oder o2 dabei am meisten fürs Geld gibt, erfahrt ihr hier bei uns im Vergleich.

Wer mobil surfen möchte, ohne an seinen Datenverbrauch denken zu müssen, wird an einem unlimitierten Datenvolumen-Tarif nicht vorbeikommen. Gerade wer viel Musik und Videos unterwegs streamt, kommt mit herkömmlichen Tarifen naturgemäß irgendwann an seine Grenzen. Die drei großen deutschen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und o2 bieten bereits seit einiger Zeit Unlimited-Tarife an. Hinsichtlich des Preises, der Geschwindigkeit sowie optional zubuchbarer Optionen gibt es jedoch gravierende Unterschiede.

Telekom bietet seinen Unlimited-Tarif für 84,95 Euro monatlich an. Als Bereitstellungsgebühr sind einmalig 39,95 Euro zu entrichten. Der Tarif läuft über 24 Monate und beinhaltet noch zahlreiche kostenfreie zubuchbare Angebote sowie Testmonate für Streamingdienste wie Disney+ und Apple TV+.

Die Telekom bietet eine MultiSIM für die Nutzung im Tablet oder Zweithandy für 29,95 Euro pro Monat an. Eine MultiSIM für Smartwatches ist für 4,95 Euro im Monat zu haben. Bis zu vier solcher Zusatzkarten sind für den Unlimited-Tarif zubuchbar.

Telekom Unlimited Tarifdetails im Überblick:

84,95 Euro Grundgebühr pro Monat

39,95 Euro einmalige Bereitstellung

5G/LTE -Netz (max. 300 MBit/s)

-Netz (max. 300 MBit/s) Telefon- und SMS- Flat

EU-Roaming (inkl. Schweiz und GB): Auf Reisen telefonieren und surfen wie im Inland bis zu 58 GB Datenverbrauch

Optional: 1 Monat Disney+ gratis

Optional: 3 Monate Apple TV+ gratis

Optional: StreamOn Gaming kostenlos

Optional: StreamOn Music & Video kostenlos

Optional: StreamOn Social & Chat kostenlos

o2 Free Unlimited: Unlimitiertes Surfen & Telefonieren

o2 hat drei verschiedene Unlimited Tarife im Angebot. Alle bieten die Nutzung des LTE/5G-Netzes sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Einziger Unterschied ist die Maximalgeschwindigkeit beim Surfen und natürlich der monatliche Preis. Mit 59,99 Euro für die schnellste Geschwindigkeit positioniert sich o2 aggressiv vor die Konkurrenten Telekom und Vodafone. Mindestens 20 Euro günstiger ist der unlimitierte Tarif dort gegenüber den anderen Netzbetreibern. Eine Partnerkarte wie bei Vodafone oder Telekom gibt es allerdings nicht. Wer bereits o2-Kunde ist, zahlt übrigens für jeden der Tarife nur die Hälfte und keine Anschlussgebühren.

o2 Unlimited Tarifdetails im Überblick:

39,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

5G/LTE -Netz (max. 500 MBit/s)

-Netz (max. 500 MBit/s) Telefon- und SMS- Flat

EU-Roaming: Im Tarif enthaltenes Datenvolumen auch im EU-Ausland nutzbar

o2 Free Unlimited Max o2 Free Unlimited Smart o2 Free Unlimited Basic Geschwindigkeit 500 Mbit/s 10 Mbit/s 2 Mbit/s Preis pro Monat 59,99 Euro 39,99 Euro 29,99 Euro

Auch Vodafone hat einen Tarif ohne Datenlimit im Sortiment. Unendlich viel Datenvolumen im 5G/LTE-Netz sowie Allnet- und SMS-Flat gibt es dort für 79,99 Euro im Monat. Vodafone bietet seinen Kunden die Möglichkeit, den Unlimited-Tarif mit bis zu vier Familienmitgliedern zu teilen. Jede Zusatzkarte hat eine eigene Rufnummer, Allnet- und SMS-Flat, allerdings ist das Datenvolumen nicht unbegrenzt, sondern auf 10 GB beschränkt. Die Zusatzkarte für den Partner kostet 20 Euro, fürs Kind 10 Euro. Ebenfalls erhältlich ist eine reine Daten-Karte – beispielsweise zur Nutzung im Tablet oder der Apple Watch – für 5 Euro.

Vodafone Red XL Unlimited Tarifdetails im Überblick:

79,99 Euro pro Monat

39,99 Euro einmaliger Anschlusspreis

5G/LTE -Netz (max. 500 MBit/s)

-Netz (max. 500 MBit/s) Telefon-, SMS- und MMS- Flat

54 GB Daten-Roaming pro Monat im EU-Ausland

Unlimited-Tarife von Telekom, Vodafone & o2 im Vergleich

Telekom o2 Vodafone Preis pro Monat 84,95 Euro 59,99 Euro 79,99 Euro Einmalige Kosten 39,95 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro EU-Roaming 58 GB Surfen, Telefon + SMS entsprechend des Vertrages unter der „Fair Use policy„ 54 GB Multi-SIM 29,95 Euro - 20 Euro Angebots-Link Telekom o2 Vodafone

Fazit: Welcher Unlimited-Tarif ist der beste?

Mit dem Red XL punktet Vodafone vor allem aufgrund der Möglichkeit, den Tarif günstig mit der ganzen Familie teilen zu können. Die Telekom bietet viele individuelle Kombinationsmöglichkeiten und immer noch das beste Netz. o2 kann beide Konkurrenten preislich deutlich unterbieten. Die Entscheidung für den jeweiligen Tarif fällt damit, welches Argument für euch am wichtigsten ist.

Wer clever mit seinem Datenvolumen haushaltet, braucht vielleicht gar keinen Unlimited-Tarif. Hier unsere Tipps:

