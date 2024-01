Unter 29 Euro bei Amazon: So ein Teil fehlt iPhone-Nutzern noch

Eine Geldbörse gehört zu den Dingen, die gerne mal verlegt werden. Wer jedoch dieses magische Portemonnaie mit AirTag-Halterung verwendet, der kann mit dem iPhone ganz bequem danach auf Suche gehen. Momentan bei Amazon vergünstigt für unter 29 Euro zu bekommen.

Dies magische Geldbörse von Phelinta hat so einige Tricks drauf und empfiehlt sich in erster Linie für iPhone- und Apple-Nutzer, die einen AirTag stilsicher verstaut wissen wollen. Der kleine Schlüsselfinder von Apple findet nämlich in einem speziellen Schlitz an der Außenseite der Brieftasche sicheren Halt.

Anzeige

Was für iPhone-Nutzer: Geldbörse mit AirTag-Halterung bei Amazon

Wenn ihr nicht mehr wisst, wo ihr das Portemonnaie zurückgelassen habt, greift ihr einfach zum iPhone, öffnet die App „Wo ist?“ Und sucht nach dem jeweiligen AirTag beziehungsweise nach der Geldbörse. Funktioniert in den eigenen vier Wänden und dank der speziellen Apple-Technologie sogar weltweit.

Phelinta Wallet für Airtag – Magische Geldbörse mit Münzfach und RFID-Schutz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2024 14:34 Uhr

Regulär kostet die Phelinta-Geldbörse knapp 36 Euro. Gegenwärtig aber verkauft Amazon das praktische Teil für kurze Zeit für nur 28,79 Euro (bei Amazon ansehen). Wie lange der günstigere Preis noch gilt, ist unbekannt, aber ihr solltet wohl besser nicht zu lange mit einer Kaufentscheidung warten.

Anzeige

Wichtig zu wissen: Der AirTag selbst befindet sich nicht im Lieferumfang. Solltet ihr noch keinen besitzen, dann könnt ihr diesen natürlich auch gleich mitbestellen (bei Amazon ansehen).

Besonders innovativ ist sicherlich die magische Klappfunktion. Brieftasche öffnen, Papiergeld hineinlegen, Brieftasche schließen und wieder öffnen. Wie durch die Magie werden die Geldscheine sicher hinter den Riemen verstaut.

Anzeige

Das Funktionsprinzip einer magischen Geldbörse. (Bildquelle: Amazon)

Ebenso steht aber auch ein Münzfach zur Verfügung. Einer „Wiener Schachtel“ gleich öffnet sich dieses zu allen Seiten. Münzen können so einfacher entnommen werden. Dann gibt es noch Platz für insgesamt 10 Karten, ein Sichtfenster und einen RFID-Blocker. Der schützt davor, dass Kreditkarten mit RFID-Chip insgeheim von Kriminellen ausgelesen werden. Ungewollte Abhebungen sind so nicht möglich.

Bewertungen bei Amazon

Beim Material setzt der Hersteller auf echtes Rindsleder. Ein Vorteil gegenüber weniger robusten Kunststoffen. Die Amazon-Kunden vergeben aktuell 4,5 von 5 maximalen Sternen – ziemlich gut.

Phelinta Wallet für Airtag – Magische Geldbörse mit Münzfach und RFID-Schutz jetzt ab 28,79 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.01.2024 14:34 Uhr

Alles in allem eine praktische Geldbörse zu einem guten Preis, über die sich jeder iPhone-Nutzer freuen wird. Kleiner Tipp: Macht sich zusammen mit einem AirTag auch wunderbar als Geschenk.