Valentinstag 2024: Tipps für Liebende & Paare

Morgen ist es wieder soweit. Der Mittwoch nach dem „Super Bowl“ Tag der Liebe wird wie jedes Jahr am 14. Februar zelebriert. An diesem Datum ist Valentinstag! GIGA empfiehlt euch Apps und Webseiten mit Sprüchen und Gedichten für WhatsApp, Facebook und Co., die ihr mit euren Liebsten teilen könnt. Außerdem haben wir Geschenk-, Film- und sogar Dinner-Empfehlungen.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Ob WhatsApp, Facebook, Telegram oder andere Messenger, per SMS oder auch einfach per Brief: Am Tag der Liebenden geht es vor allem darum, seinem Partner mit einer liebevollen Geste zu zeigen, was er oder sie einem bedeutet. Wir bieten euch hier eine kleine Übersicht guter Valentinstags-Apps, schöner Sprüche sowie Filme und Serien, die perfekt für den Valentinstagsabend für romantische Zweisamkeit sorgen. Und für alle, die es so richtig kitschig mögen, halten wir sogar passende Liebessprüche für eure Partner parat!

Anzeige

Romantische Sprüche im Video

Sinnliche Liebeslyrik für eine liebevolle Nachricht oder ein Kompliment beim gemeinsamen Candlelight-Dinner. Im folgenden Video zeigen wir euch Valentinstagssprüche, die garantiert von Herzen kommen:

Valentinstagssprüche Abonniere uns

auf YouTube

Warum das nahezu unendliche Internet durchsuchen, wenn euch eine App die Arbeit abnimmt? Inzwischen gibt es viele Android-Apps, die euch ganz schnell und komfortabel Sprüche und Gedichte zum direkten Teilen über WhatsApp, Facebook und Co. anbieten. Viele findet ihr unter dem Stichwort „Valentinstag“ im Play Store. Falls ihr nicht suchen möchtet, haben wir für euch eine Vorauswahl getroffen:

Schöne Liebessprüche & Bilder Sweet Love Studio

Sprüche App: Videos & Bilder Pixeltrend GmbH & Co KG

Armut macht zum Dieb, Liebe zum Dichter.

Wer zu oft liebt, der liebt nie richtig.

Zeig‘ deinem Mädchen, was sie dir bedeutet – bevor es ein anderer tut!

Ich habe nur eine Schwäche. Nämlich dich.

Ich sitze hier und denk an dich! Es fällt mir ein, denn ich liebe nur dich!

Neue Liebe beginnt da, wo die alte aufhört, weh zu tun.

Liebe ist nicht kompliziert, Menschen sind es. Wenn man verliebt ist, wacht man jeden Tag ein wenig glücklicher auf.

Ich brauche dich nicht nur eine Zeit lang, ich brauche dich für immer!

Der friedlichste romantische Moment? Dich beim Schlafen zu beobachten.

Anzeige

Noch mehr Sprüche findet ihr hier:

Gedichte und Liebessprüche für WhatsApp & Co.

Wollt ihr eurem Partner oder eurer heimlichen Liebe ganz traditionell einen Valentinstags-Brief oder eine geheimnisvolle Karte schreiben, dürfen die Zeilen auch länger sein. Wir haben für euch die schönsten Gedichte und Verse zum Tag der Liebenden zusammengestellt:

In deinen Armen fühle ich mich geborgen, Deine Nähe ist mein größtes Glück. Mit dir an meiner Seite ist das Leben golden, Denn du bist mein Herzstück.

Wie Sterne am Himmel in der Nacht, Sind wir füreinander gemacht. Hand in Hand durchs Leben gehen wir, Unsere Liebe strahlt, wie das Licht von hier.

Mein Herz gehört ganz dir allein, Für immer sollst du mein Geliebter sein. In guten und in schlechten Zeiten steh ich dir bei, Denn ich liebe dich, für alle Ewigkeit.

Wie ein Fluss, der stetig fließt, Ist unsere Liebe, niemals vereist. Gemeinsam meistern wir jedes Hindernis, Denn unsere Liebe ist stark und gewiss.

An jedem Tag, an dem ich dich erblicke, Fülle ich mich mit Liebe und Glückseligkeit. Du bist mein Sonnenschein in dunkler Nacht, Für immer dankbar, dass es dich gibt, mein Schatz.

Anzeige

Valentinstag als Single

Ihr seid allein oder habt allgemein keine Lust auf das romantische Gehabe am 14. Februar? Im Video findet ihr Tipps, wie ihr den Tag ungestört und ungenervt verbringen könnt:

Valentinstag für Singles - Mach dir einen schönen Tag auch ohne Partner*in

Die besten Apps zum Valentinstag

Neben den oben aufgeführten Sprüche-Apps gibt es im Google Play Store und im App Store von Apple zahlreiche weitere Valentinstags-Apps, mit denen ihr eure eigenen romantischen Bilder gestalten oder sogar Liebeslieder komponieren könnt:

Rahmen für romantische Bilder zum Valentinstag:

Valentine's Day Photo Frame MexPro Inc.

Love Collage Foto Bearbeiten eToolkit Inc

Lustige Valentinstags-Spiele, mit denen man seinen Schatz überraschen kann:

Koch spiele: Valentinstag-Café Happy Hippo - Kids Games

Valentine's Day Word Search AFKSoft

Kochen am Valentinstag: Liebe geht durch den Magen

Wer zum Valentinstag nicht auswärts essen möchte, sondern lieber selbst den Kochlöffel schwingt, der findet im Internet zahlreiche Inspirationen. Auf Rezeptseiten wie daskochrezept.de und lecker.de finden sich Menü-Vorschläge samt ausführlicher Rezepte. Sogar ein komplettes Candle-Light-Dinner-Menü – von Vorspeise über Hauptgang bis zum Nachtisch – wird vorgeschlagen. Inspirationen für die Tisch-Deko könnt ihr euch auf Pinterest holen. Dort erklären zahlreiche Pins, wie sich eine romantische Stimmung mit Lichterketten, ein paar Kerzen und Blumen erzeugt lässt.

Wer Kochbücher lieber in der Hand hält, für den bietet Amazon eine breite Auswahl, zum Beispiel die Bücher „Hello Love: Kochen – Lesen – Zeit zu zweit“ oder „Essen mit Liebe: Kreative Liebeserklärungen aus der Küche“.

Besondere Geschenkideen für den Valentinstag

Valentinstag steht vor der Tür und ihr habt immer noch kein Geschenk? Zum Glück gibt es einige tolle Last-Minute-Geschenke, die ihr jetzt noch bestellen könnt. Blume2000 hat einige Valentinstags-Sträuße und -Blumen im Angebot, die bis morgen geliefert werden können. Bei MyDays lassen sich zahlreiche Gutscheine auswählen und direkt zu Hause ausdrucken – unter anderem Kochkurse und Kurz-Trips bieten sich an. Und Lego* hat auch in diesem Jahr wieder verschiedene Valentinstags-Sets im Angebot – zum Beispiel Blumen, die den Februar und auch die kommenden Monate und Jahre heile überstehen:

Rosenstrauß 10328 | The Botanical Collection | Offizieller LEGO Shop DE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.02.2024 11:02 Uhr

Dank Prime-Express-Versand können sogar zahlreiche Produkte auf Amazon noch rechtzeitig zum Valentinstag geliefert werden. Wer mehr Wert auf ein individuelles Geschenk legt und dafür auch ein paar Tage mehr warten kann, der wird bei Etsy fündig. Hier bieten zahlreiche Künstler selbstgemachte, liebevolle Produkte zum verschenken an.

Valentinstag: Filme und Serien

Wenn ihr am Tag der Liebenden den thematisch passenden Film „Valentinstag“ schauen möchtet, könnt ihr den Hollywood-Blockbuster auf verschiedenen Streaming-Portalen im Abo finden. Aktuell ist der Film bei Joyn und Sky für Abonnenten kostenlos verfügbar, bei Amazon Prime Video und iTunes könnt ihr ihn euch für weniger Euro ausleihen:

Soll es generell ein eher romantischer Filmabend werden, bieten euch sowohl Netflix als auch Amazon Prime Video eine Vorauswahl aus den besten romantischen Filmen. Bei Netflix und Amazon findet ihr haufenweise passender Filme für einen Kuschelabend vor der Glotze, zum Beispiel diese Tipps:

Die nackte Wahrheit : Abby ist TV-Produzentin, Mike hat eine chauvinistische TV-Show, in der er seinen Zuschauern die schonungslose, nackte Wahrheit über Mann und Frau präsentiert. Als die beiden zusammenarbeiten müssen, kracht es gewaltig. Aber irgendwo dazwischen ist auch Anziehung…

: Abby ist TV-Produzentin, Mike hat eine chauvinistische TV-Show, in der er seinen Zuschauern die schonungslose, nackte Wahrheit über Mann und Frau präsentiert. Als die beiden zusammenarbeiten müssen, kracht es gewaltig. Aber irgendwo dazwischen ist auch Anziehung… Wedding Date : Die kleine Schwester heiratet, der Ex ist auch eingeladen und alle warten drauf, dass es Kat auch endlich erwischt. In Ermangelung eines Freundes lässt sie ihre Versicherung auszahlen und bezahlt damit einen Callboy, um ihn als Freund auszugeben. Na, wie wird das enden? Genau!

: Die kleine Schwester heiratet, der Ex ist auch eingeladen und alle warten drauf, dass es Kat auch endlich erwischt. In Ermangelung eines Freundes lässt sie ihre Versicherung auszahlen und bezahlt damit einen Callboy, um ihn als Freund auszugeben. Na, wie wird das enden? Genau! Umständlich verliebt: Single-Frau Kassie (Jennifer Aniston) ist jetzt 40 und findet, dass es so langsam Zeit wird, ein Kind zu bekommen. Ihren neurotischen besten Freund Wally (Jason Bateman) lehnt sie als Samenspender ab – sie will Spitzen-Gene! Da kommt ihr ein gutaussehender Uni-Dozent gerade recht, der auf einer „Besamungsparty“ seine Gene spenden soll. Aber irgendwie kommt es da doch zu einer Verwechselung und das Ergebnis ist ein neurotischer Junge, dessen Eigenheiten sie irgendwie kennt und liebt…

Valentinstag: Musik für die perfekte Stimmung

Auch Spotify und iTunes mischen beim Valentinstag mit und bieten Playlists für eine romantische Stimmung. Spotify bietet eine selbst kuratierte Liste, bei iTunes gibt es eine von KuschelRock erstellte Liste – ja, ganz genau, das ist die Mix-Tape-Marke, von der früher fast jeder mindestens eine CD im Schrank stehen hatte.

Es gibt auch einige hilfreiche Webseiten, die euch Tipps, Tricks und Hinweise für einen guten Text zum Valentinstag bieten. Mit tollen Sprüchen und Gedichten zum Thema „Liebe und Herzschmerz“ sind sie ein solides Fundament.

Dennoch empfehlen wir euch, besser die eigenen Worte zu benutzen, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und auch bei den Geschenken, beim Essen, den Filmen und Playlists gilt: Wählt nicht irgendetwas aus, sondern richtet euch nach eurem eigenen Geschmack – und natürlich dem eures Schatzes. Nichts geht über eine Überraschung, die euch beide verbindet und euch an eure gemeinsamen Momente erinnert. Wir wünschen einen schönen Valentinstag! ❤️

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.