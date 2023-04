Im „Harry Potter“-Universum ist die Karte des Rumtreibers einer der interessanteren Gegenstände. Doch im Film nimmt die einen Teil der Handlung vorweg.

So verrät die Karte des Rumtreibers ein wichtiges Detail

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zu „Harry Potter“! +++

Eigentlich wünscht sich doch jeder so eine nützliche Karte wie die Karte des Rumtreibers. Sie zeigt nämlich jegliche Standorte von allen Personen und Lebewesen, die sich auf dem Hogwarts-Gelände bewegen. Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black und James Potter, die Macher der Karte, haben sich auf dieser mit ihren Decknamen in dieser Reihenfolge verewigt: Moon, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Die Reihenfolge spielt deswegen eine Rolle, weil sie in umgekehrter Reihenfolge spoilern, wann die Charaktere sterben werden.

James Potter starb schon, als Harry noch ein Baby war. Danach folgt in „Harry Potter und der Orden des Phönix“ Sirius Black. Er wird von Bellatrix getötet. Nachdem Peter Pettigrew Lord Voldemort zu einem neuen Körper verhilft und dafür seine Hand opfert, wird er von der Ersatzhand, welche er danach bekommt, in dem Keller der Malfoys erwürgt. In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ stirbt Lupin, während der Schlacht um Hogwarts. Zum Glück kann dieses Detail nur von Zuschauern richtig identifiziert werden, die die ganze Geschichte von „Harry Potter“ bereits kennen und natürlich die Karte genau betrachten.

„Harry Potter“ geht in eine neue Runde

Nach über 20 Jahren gibt es Neuigkeiten aus dem „Harry Potter“-Universum! HBO hat jetzt eine neue Serie angekündigt, die die „Harry Potter“-Geschichte neu erzählen soll. Dabei soll jede Staffel der Serie ein Buch der Reihe abdecken. Schon jetzt wird heftig gemunkelt, wer wohl die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley übernehmen wird. Dass Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint nochmal zurückkommen werden ist natürlich ausgeschlossen, aber mit einem Cameo dürfen wir trotzdem rechnen. Allerdings regnet es auch jetzt schon Kritik, da Autorin J. K. Rowling eine der Prodzent*innen ist.

