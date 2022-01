Große WSV-Aktion bei MediaMarkt: Im beliebten Wahnsinns-Schnell-Verkauf findet ihr starke Rabatte und bis zu 300 Euro Direktabzüge auf OLED-Fernseher, Smartphones, Gaming-Zubehör und viele Haushaltsgeräte. GIGA hat Preise verglichen und zeigt euch nur die besten Angebote.

MediaMarkt Wahnsinns-Schnell-Verkauf: Die Deals im Preis-Check

Der Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei MediaMarkt ist wieder da! Der Elektronikfachmarkt verspricht in der neuen Aktion drastisch reduzierte Restposten, Einzelstücke und Direktabzüge von bis zu 300 Euro. Mit dabei sind OLED-Fernseher zu Tiefpreisen, Kaffeevollautomaten, Kopfhörer, Gaming- und Haushaltsartikel. Auch die große „3 für 2“-Aktion mit Nintendo-Spielen ist wieder dabei. Doch lohnt sich auch wirklich jedes Angebot oder hat die Konkurrenz vielleicht bessere Preise? Wir haben den Preisvergleich für euch übernommen und listen folgend nur die besten Deals. Aber Achtung: Alle Angebote gelten nur noch bis 30.01.2022.

Ab einem Warenwert von 59 Euro oder bei Marktabholung ist die Bestellung versandkostenfrei. Auch bei einigen Großgeräten, die per Spedition versendet werden, spart man die Gebühr – allerdings nicht bei allen. Beachtet die Angabe zu den Versandkosten in unserer Liste oder auf den jeweiligen Produktseiten von MediaMarkt.

WSV-Aktion bei MediaMarkt: Das sind die besten Schnäppchen

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Fernseher für den gemütlichen Filmabend oder die neue NextGen-Konsole seid, könnt ihr bei MediaMarkt gerade ordentlich Geld sparen. Aber auch viele Gaming-Headsets und Haushaltsgeräte sind im Angebot.

Hinweis: Durch die Direktabzüge seht ihr den Endpreis vieler Angebote erst im Warenkorb.

Philips 65OLED856/12 OLED TV mit 65 Zoll Statt 3.099 Euro UVP: 65-Zoll-Riese von Philips mit 4K Ultra-Auflösung, 4-seitigem Ambilight, 100 Hz, 4x HDMI und 3x USB-Anschlüssen so günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 05:07 Uhr

LG OLED65C17LB OLED-TV, 65 Zoll Statt 2.799 Euro UVP: LG-TV mit 4K und OLED-Display, 4.2 Soundsystem, 120 Hz, 4x HDMI 2.1-Anschlüssen – perfekt fürs Gaming in 4K@120 fps. 2021er Modell mit Alpha9-Gen4-Prozessor. Aktueller Bestpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 23:50 Uhr

SONY XR-55X92J LED TV Statt 1.399 Euro UVP: 55-Zoll LED-TV mit 4K-Bildauflösung, 100 Hz nativer Bildwiederholfrequenz und 2x 2.1 HDMI-Anschlüssen, ebenfalls ideal fürs Zocken auf den NextGen-Konsolen, aber von Sony. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 23:17 Uhr

Noch auf der Suche nach einer PlayStation 5? Dann solltet ihr dieses beliebte Angebot kennen:

Samsung GU55AU8079 mit 55 Zoll Statt 729 Euro UVP: 55-Zoll LED-TV von Samsung mit 4K-Bildauflösung, 60 Hz, 3x HMDI 2.1, Dolby Digital-Sound, Alexa-, Bixby- und AirPlay2-Unterstützung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 07:48 Uhr

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen LCD, LED und OLED? Wir verraten es euch in folgendem Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy A52 128 GB Statt 349 Euro UVP: 6,5 Zoll AMOLED-Display, FHD+ (2.400 × 1.080), SDM720G-Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB (erweiterbar per microSD) und 64-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 08:24 Uhr

Huawei MateBook D 16, AMD Ryzen 5 Prozessor Statt 899 Euro UVP: Edles 16,1 Zoll Notebook mit FHD, AMD-Ryzen-5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 04:53 Uhr

AMAZON Echo Dot 3. Generation, mit Alexa Smart Speaker Statt 49,99 Euro UVP: Smarter Sprachassistent von Amazon. Funktioniert auch ohne Amazon-Prime Account. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 17:03 Uhr

HyperX Cloud II Wireless Over-Ear-Kopfhörer Statt 169,99 Euro UVP: Gaming-Headset mit Stummschaltung fürs Mikrofon und bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Kompatibel mit PlayStation 4, PC und Xbox One. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 04:27 Uhr

Razer Barracuda X, Over-Ear Gaming-Headset Statt 81,99 Euro: Mit bis zu 20 Stunden Laufzeit im kabellosen-Modus und 3,5mm-Klinkenanschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 23:31 Uhr

Roccat Vulcan 121 AIMO Statt 128,99 Euro: Kabelgebundene mechanische Tastatur mit Multimedia-Tasten und Hintergrundbeleuchtung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 04:43 Uhr

SanDisk Ultra, Speicherkarte, Micro-SDXC microSD Statt 15,99 Euro: Micro-SD Speicherkarte inkl. SD-Adapter und 100 MB/s Schreibgeschwindigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 04:40 Uhr

Jura E8 (EB) Kaffeevollautomat Statt 1.199 Euro: Mit 1.450 Watt für schnelle Zubereitung, 17-Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck und einer integrierten Milchaufschäumdüse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 07:56 Uhr

Bosch MumS2EW30 Küchenmaschine Statt 159,99 Euro: Küchenmaschine von Bosch mit 6-Funktionsstufen, 10-Zubehörteilen und 700 Watt. Die Rührschüssel hat ein Fassungsvermögen von 3,8 Litern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 08:01 Uhr

AEG 900277547 QX7-ANIM Akkusauger mit Stiel Statt 269 Euro: Akkusauger von AEG mit integriertem und entnehmbarem Handstaubsauger. Inklusive selbst reinigender Multi-Bodendüse, Power-Softrolle, PetPro-Elektrosaugbürste und Teleskop-Fugendüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 07:10 Uhr

Siemens WM14N228 iQ300 Waschmaschine Statt 799 Euro UVP: Frontlader mit 8 Kilogramm Füllmenge und der Energieeffizienzklasse C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 05:05 Uhr

Comfee RCB232DK2 Kühlgefrierkombination Statt 449,99 Euro UVP: Kühlgefrierkombination mit 170 Litern Fassungsvermögen, LED-Anzeige und der Energieeffizienzklasse E. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 01:51 Uhr

„3 für 2“-Aktion bei MediaMarkt: Sichert euch Spiele für die Nintendo Switch

Noch bis zum 23. Januar könnt ihr euch in der großen „3 für 2“-Aktion bei MediaMarkt drei Top-Nintendo-Spiele aussuchen und nur die beiden teuersten bezahlen. Ihr könnt so also bis zu 50 Euro sparen, je nach Spiel, das ihr auswählt.

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann. Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).