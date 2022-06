Bei MediaMarkt läuft gerade eine fette Angebotsaktion, bei der viele Produkte knallhart reduziert sind – darunter auch die Xbox Series S. Microsofts kompakte Next-Gen-Konsole gibt es im Moment für günstige 243,69 Euro – Versand inklusive. Auch Amazon ist mitgezogen.

Originalartikel:

Xbox Series S: Neue Konsole bei Amazon im Angebot

Eigentlich sollte Microsofts neue Konsole, die Xbox Series S, am 10. November für einen Preis von 299,99 Euro angeboten werden – doch schon vor dem offiziellen Verkaufsstart unterbietet Versandriese Amazon den Preis des Herstellers. Statt 299,99 Euro bekommt ihr die Xbox Series S hier für gerade einmal 290,99 Euro – das ist neuer Bestpreis, wie uns ein Blick auf den Preisverlauf zeigt:

Preisverlauf der Xbox Series S innerhalb des letzten Monats in der Übersicht (Bildquelle: Idealo.de)

Wer sich denkt, dass er auf diese Weise die Konsole nicht nur günstiger, sondern auch noch früher nach Hause geliefert bekommt, den müssen wir enttäuschen. Die Xbox Series S wird euch aber voraussichtlich pünktlich zum Verkaufsstart am 10. November 2020 geliefert.

Xbox Series S: Für wen lohnt sich der Kauf der Konsole?

Rund 200 Euro sparen Spieler beim Kauf der Xbox Series S im Vergleich zur leistungsstärkeren Xbox Series X oder der Disc-Version der PS5. Die perfekte Schnäppchenkonsole der neuen Generation also? Wer sich nicht daran stört, dass die Konsole maximal nativ in 1440p statt 4K bzw. 8K auflöst und nur eine 512 GB große SSD als Speicherplatz bietet, kann mit der Series S eine Menge Geld sparen.

Es sei jedoch angemerkt, dass der Series S das optische Laufwerk der Series X fehlt. Spiele könnt ihr also nur digital über den Store erwerben. Der Speicher der Konsole kann immerhin problemlos erweitert werden. Bei der Bildwiederholrate hat Microsoft nicht gespart. Auch die Xbox Series S unterstützt Variable Refresh Rate und bis zu 120 FPS in Spielen. Zudem ist die Konsole deutlich kompakter gebaut als der große Bruder und sollte damit problemlos Platz in eurem Wohnzimmer finden.

Xbox Series S (512 GB / weiß) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.06.2022 13:57 Uhr

Mehr zur Xbox Series und den Unterschieden der beiden Modelle erfahrt ihr im Video:

Xbox Series S/X Abonniere uns

auf YouTube

Was sich als Ergänzung für den Kauf der Xbox Series S für viele Spieler eignet, ist die Anschaffung des „Xbox Game Pass Ultimate“ für 12,99 Euro pro Monat. Auf diese Weise habt ihr direkt nach der Lieferung eurer Konsole eine große Auswahl an über 100 Spielen, die stetig erweitert wird. Zudem erhaltet ihr durch den Kauf bei Amazon einen Rabattgutschein, der den Preis der 3-monatigen Mitgliedschaft um 40 Prozent absenkt. Effektiv bezahlt ihr also nur noch 7,79 Euro pro Monat für das Spiele-Abo mit inkludierter „Xbox Live Gold“-Mitgliedschaft.

Für alle, die einen günstigen Einstieg in die Welt der neuen Konsolen suchen, ist die Xbox Series S also definitiv einen Blick wert.