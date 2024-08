Black Myth - Wukong: Lila Türen öffnen und rote Augen entfernen (Kapitel 3)

In Kapitel 3 von Black Myth: Wukong lauft ihr im Gefägnis von Pagode verschlossenen Türen über den Weg, die mit einem lila Kreis versperrt sind. Ebenfalls werdet ihr im dort manchmal in Rage versetzt. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr die lila Türen öffnet und eure roten Augen entfernt.

Rote Augen und Rage entfernen

Sobald ihr die roten Augen bekommt und in Rage versetzt werdet, erhaltet ihr einen Debuff. Der Debuff tötet euch allerdings nicht, sondern sinkt nur eure Lebenspunkte und verstärkt die Gegner im Gefängnis. Seid vorsichtiger als sonst und geht keine unnötigen Risiken ein. Dann sollte der Rage-Zustand für euch keine Probleme darstellen.

Damit ihr keinen Debuff und die roten Augen mehr bekommt, müsst ihr den Boss Hauptmann Weisenstimme töten. Ihr könnt den Boss nicht verfehlen, da ihr in automatisch im Storyverlauf besiegen müsst.



Er befindet sich ganz oben im Gefängnis von Pagode. Attackiert vom Hauptmann so lange seine Hand, bis er auf den Boden fällt und greift daraufhin seinen Kopf an. Der Boss hat viele Lebenspunkte, aber bewegt sich langsam. Mit etwas Geduld sollte Weisenstimme keine Probleme darstellen.

Black Myth - Wukong: Fundort von Boss Hauptmann Lotusblick

Lila verschlossenen Türen öffnen

Damit sich die lila Ringe von den Türen entfernen und ihr die verschlossenen Türen öffnen könnt, müsst ihr den optionalen Boss Hauptmann Lotusblick erledigen. Er befindet sich in Der Neue Westen -> Reich der Pagode -> Obere Pagode. Dreht euch am Rastpunkt um und lasst euch rechts hinunterfallen. Das obere Video zeigt euch den Fundort von Hauptmann Lotusblick.



Wichtiger Hinweis: Schaltet zuerst den oben genannten Story-Boss Hauptmann Weisenstimme aus, hierdurch wird der Kampf gegen Hauptmann Lotusblickt wesentlich leichter.



Denn sobald ihr Hauptmann Weisenstimme ausgeschalten habt, erhaltet ihr während des Kampfes gegen Hauptmann Lotusblick keinen Debuff mehr. Sobald ihr ihn besiegt habt, könnt ihr alle zuvor verschlossenen Türen im Gefängnis von Pagode öffnen.