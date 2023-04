Wenn ihr auf Instagram, Twitter, im Messenger oder vor allem auch im Game-Chat die drei Buchstaben „MLG“ schon einmal gelesen habt, aber nichts damit anfangen konnten, helfen wir euch hier weiter.

Was bedeutet „MLG“?

Bei „MLG“ handelt es sich nicht wie bei vielen Abkürzungen um einen typischen Chat-Begriff, den man jederzeit einsetzen kann. Wer die wachsende Begeisterung für eSports mitbekommen hat, hat vielleicht auch schon einmal die Abkürzung „MLG“ gehört oder gelesen. Diejenigen, die MLB (Baseball), MLS (Soccer) oder MLW (Wrestling) kennen, können sich die Abkürzung vielleicht nun bereits herleiten. Wie bei den anderen Sportorganisationen, stehen auch bei „MLG“ die ersten beiden Buchstaben für „Major Leauge“, das „G“ bedeutet „Gaming“.

Was bedeutet „MLG Pro“?

Ein „MLG Pro“ ist ein professioneller Spieler, welcher in der „Major League Gaming“ spielt. Sollte jemand im Game-Chat euch als „MLG Pro“ bezeichnen, ist dies als Lob für eure Spielweise zu verstehen. Er vergleicht euer Können in dem jeweiligen Spiel also mit einem der Spieler, der in der „MLG“ spielt.

Hintergrund der „MLG“

Die „MLG“ wurde 2002 von Mike Sepso und Sundance DiGiovanni gegründet und war lange Zeit die bekannteste eSport-Liga. Zu Beginn wurden „Halo 2“ und „Super Smash Bros. Melee“ in den Nationalen Meisterschaften in den USA und Kanada gespielt. In ihrer Anfangszeit konzentrierte sich die „MLG“ ausschließlich auf Konsolenspiele. Mit den Jahren rückten PC-Spiele wie bei vielen anderen eSport-Ligen immer stärker in den Fokus. Unter anderem gab es Turniere zu „Rainbow Six: Vegas“, „Gears of War“, „Call of Duty 4“, „Tekken 6“, „Soul Calibur V“, „Mortal Kombat“ , „Starcraft 2“ und „League of Legends“.

2015 wurde die „MLG“ von dem Publisher und Spieleentwickler Activision-Blizzard aufgekauft. Auch nach der Übernahme richtete man noch Turniere für Spiele aus, die nicht von Activision-Blizzard entwickelt oder herausgebracht wurden. Abseits der eigenen Ligen für „Overwatch“, „Call of Duty“, „Hearthstone“ und „World of Warcraft“ ist es seit 2020 aber sehr ruhig um die „MLG“ geworden. Aktuell wird aufgrund der laufenden Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft auf eine Neubelebung gehofft.

