Zeitlos gut: Das sind die 10 beliebtesten Memes des Internets

„The internet is for memes.“ ist schon lange Zeit ein ungeschriebenes Gesetz. Aber welche Internet-Insider erfreuen sich eigentlich der größten Beliebtheit? Und was bedeuten sie? In diesem Artikel haben wir die beliebtesten Memes für euch aufgelistet und erklären ihre Bedeutung.

Was sind die beliebtesten Memes aller Zeiten?

Memes kommen und gehen. Da sie von ihrem Wiedererkennungswert leben, ist es schwierig, ihre Beliebtheit zu messen und zu erfassen. Der Reddit-User spicer2 hat beschlossen, die Favoriten-Liste des bekannten Meme-Lexikons KnowYourMeme zu analysieren und hat seine Ergebnisse in einem Post zusammengefasst. In einem Kommentar erklärt er außerdem, wie er diese Daten erfasst hat.

Es wäre auch möglich gewesen, die Memes anhand der Anzahl täglicher Favoriten zu ranken, allerdings hat das laut spicer2 kaum einen Unterschied ergeben. Das verwundert auch wenig, weil die Anzahl an Favorisierungen nicht wirklich groß ist.

Die Auswertung der Daten hat folgende Liste ergeben:

Diese Liste deckt sich zu großen Teilen auch mit den beliebtesten Memes auf KnowYourMeme. Wir zeigen euch in dieser Bilderstrecke, was hinter den beliebtesten Memes des Internets steckt.