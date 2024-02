10 Tipps vom Xiaomi-Chef, an die sich jeder halten sollte

Xiaomi ist mit guten und günstigen Smartphones bekannt geworden, bietet mittlerweile aber viele weitere Produkte an und will bald auch ein eigenes E-Auto auf den Markt bringen. Dem Xiaomi-Chef sind aber auch andere Dinge wichtig und die hat er jetzt geteilt.

Xiaomi-Chef ist nachhaltiger Lebensstil wichtig

Xiaomi hat das Leben vieler Menschen mit seinen Produkten positiv beeinflusst. Es werden auch immer wieder neue Produkte entwickelt, die einen Mehrwert bieten sollen. Gleichzeitig ist dem Xiaomi-Gründer und -Chef Lei Jun wichtig, dass die Menschen nachhaltig leben und sich an die nachfolgenden zehn Regeln halten:

Darunter sind viele Tipps, die im Grunde jeder von uns schon kennen dürfte:

Lokale und saisonale Lebensmittel kaufen und konsumieren Essensverschwendung vermeiden Wasser sparen Verwendung von Wegwerfplastik reduzieren Erneuerbare Energien nutzen Fahrzeuge nutzen, die wenig Emissionen erzeugen Im Homeoffice arbeiten E-Autos oder Wasserstoffautos fahren Energie sparen Richtig recyceln

Für viele Menschen in Deutschland dürften die Vorschläge mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden sein. Nicht nur, um die Umwelt zu schützen, sondern auch um den Geldbeutel zu entlassen. Energie und Lebensmittel werden immer teurer, sodass ein verschwenderischer Lebensstil auf Dauer für viele einfach nicht mehr funktioniert. Das Bewusstsein für Ressourcen wird dadurch immer größer und man weiß Dinge mehr zu schätzen.

Xiaomi entwickelt viele spannende Produkte:

Wie sieht es bei Xiaomi mit der Nachhaltigkeit aus?

Tatsächlich bemüht sich Xiaomi in letzter Zeit zumindest etwas nachhaltiger zu werden. So bekommen zumindest die Top-Smartphones wie die neue Xiaomi-14-Serie fünf Jahre Software-Updates und können so deutlich länger verwendet werden. Gleichzeitig bringt das Unternehmen aber auch sehr viele ähnliche Smartphones auf den Markt, die teilweise etwas überflüssig wirken, da sie sich kaum unterscheiden. Da dem Xiaomi-Chef die Nachhaltigkeit so wichtig ist, wird sich das mit der Zeit hoffentlich auch auf die Produkte auswirken. Wir werden das in jedem Fall beobachten.

