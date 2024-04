80-Stunden-RPG auf Steam: Open-World-Rollenspiel für 9 Euro schnappen

Ein beliebtes Blockbuster-RPG könnt ihr euch auf Steam gerade zu einem richtig guten Preis schnappen: Für nur 9 Euro bekommt ihr hier ein Open-World-Rollenspiel, in das ihr bis zu 80 Stunden eintauchen könnt.

Assassin’s Creed: Origins Facts

Assassin’s Creed Origins mit 85 Prozent Rabatt auf Steam holen

Falls ihr nie Assassin’s Creed Origins gespielt habt, dann ist jetzt eure Zeit gekommen: Streift als Bayek durch das alte Ägypten, erkundete die Mythen der sagenumwobenen Pyramiden und erlebt selbst, wie die Grundpfeiler der Assassinen-Bruderschaft entstanden sind. Assassin’s Creed Origins ist gerade auf Steam um 85 Prozent günstiger zu haben und kostet 8,99 Euro statt 59,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 14. April (auf Steam ansehen).

Anzeige

Schaut euch den Launch-Trailer zu Assassin’s Creed Origins an:

Assassin’s Creed Origins: Der Fluch des Pharaos – Launch Trailer

Darum geht es in Assassin’s Creed Origins

Auch wenn Assassin’s Creed Origins schon ein paar Jahre alt ist, kann das Open-World-Rollenspiel doch noch immer überzeugen. Origins wird wie schon in anderen Assassin’s-Creed-Teilen von einer Rahmenhandlung in der Gegenwart umspannt, wobei eine Wissenschaftlerin die Gräber der zwei Gründer der Assassinen-Bruderschaft findet.

Anzeige

Einer davon ist Bayek, den ihr dann 2000 Jahre zuvor im alten Ägypten spielt, das von Machtkämpfen heimgesucht wird. Bayek will sich aufgrund eines schrecklichen Ereignisses an einer Gruppe von Männern rächen, was ihn nicht nur durch Ägypten führt, sondern auch in das Netz der dortigen Politik einspannt. Besonders das liebevoll gestaltete altägyptische Setting wird von den Spielern geliebt – auf Steam hat Assassin’s Creed Origins eine sehr positive Wertung.

Anzeige

Gratis zum Spiel bekommt ihr außerdem die Discovery Tour, in welcher ihr verschiedene Orte der Map erkundet und mehr über das tatsächliche Leben der alten Ägypter erfahrt. Assassin’s Creed Origins ist 2017 für PC, Xbox One und PS4 erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.