Täglich liefert Amazon neue Angebote, doch welche lohnen sich für Schnäppchenjäger tatsächlich? GIGA findet's für euch raus. Wir aktualisieren regelmäßig, denn viele der Angebote sind nur für kurze Zeit erhältlich.

Amazon-Angebote des Tages: Welche lohnen sich?

Pünktlich zum Jahresbeginn lockt Amazon wieder mit Rabatten aller Art. Egal ob super kurzfristige Schnäppchen, tagesaktuelle Rabatte oder länger währende Angebote. Bei den Amazon-Angeboten kann fast jeder einen guten Deal ergattern.

Heute unter anderem dabei sind diverse Games und Gaming-Zubehör, die Apple Magic Mouse und sogar eine Kreissäge. Wir haben uns für euch umgesehen, die Preise mit denen anderer Shops verglichen und listen folgend nur die besten Deals, die es aktuell nirgendwo günstiger gibt.

Für Leseratten, die auch mal vorgelesen bekommen wollen, gibt es nur noch heute das Audible-Probeabo im Angebot. 90 Tage könnt ihr hier kostenlos in die Welt der Hörbücher eintauchen. Normal gilt das Angebot nur für 30 Tage.

Für Filmfans gibt es viele reduzierte DVDs und Blu Rays bei Amazon im Angebot. Allen voran die stets beliebte 6 Blu Rays für 40 Euro-Aktion lässt das Herz von Filmfreunden höherschlagen. Aber auch UHDs und DVDs sind im Sortiment vertreten.

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5E

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5 für 119,25 Euro (statt 229 Euro UVP): Schicke Smartwatch mit Lautsprecher, Herzfrequenzmesser, GPS, NFC und Smartphone-Benachrichtigungen und bis 24 Stunden Akkulaufzeit.

Grundig Vision 8 - Fire TV 49 Zoll

Grundig Vision 8 Fire TV für 399 Euro (statt 485,99 Euro): Der 49-Zoll-Smart-TV hat die wichtigsten Streaming-Apps bereits installiert und kann mit Alexa-Sprachsteuerung bedient werden. Ultra HD, Modellnummer 49 VAE 80 (Modelljahr 2020), 60 Hz, Anschlüsse: 3x HDMI , 2x USB 2.0.

Gaming-Angebote

Samsung 980 PRO 1 TB Internes SSD

Samsung 1 TB interne SSD für 155,41 Euro: Wer seine Playstation 5 oder seinen PC mit frischem Speicher versorgen möchte bekommt mit der Samsung 980 PRO eine leistungsstarke Alternative. Bis zu 12,5 Mal schneller als SATA SSDs mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 7.000 / 5.000 MB/s (1 TB Variante).

Wie ihr diese in eure PS5 selbst einbauen könnt und was es sonst alles über PS5-Speicher zu wissen gibt zeigen wir euch hier in einer Schritt für Schritt Anleitung:

JBL T750BTNC – Bluetooth Over-Ear Kopfhörer

JBL T750BTNC Over-Ear Kopfhörer für 59 Euro: Dieser faltbare Bluetooth-Kopfhörer ist so günstig wie noch nie. Egal ob zum zocken, arbeiten oder für unterwegs, dank Noise-Cancelling und bis zu 15 h Akkulaufzeit könnt ihr euch immer auf das konzentrieren, was euch gerade wichtig ist.

HP X27c Gaming Monitor - 27 Zoll , Full HD

HP X27c 27 Zoll Gaming-Monitor für 205 Euro (statt 289 Euro): Der 27-Zoll-Bildschirm kommt mit einer FHD-Auflösung (1.920 x 1.080), einem Curved Display,165 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms Reaktionszeit. Außerdem einem HDMI-Anschluss und Displayport.

HP X27qc Gaming Monitor - 27 Zoll Bildschirm

HP X27qc 27 Zoll Gaming-Monitor für 249 Euro (statt 299 Euro): Gaming-Monitor mit 27-Zoll-Curved-Display (2.560 x 1.440). 165 Hz,1 ms Reaktionszeit und AMD FreeSync Premium sorgen für flüssige Bilder. HDMI-Anschluss und Displayport sind ebenfalls verbaut.

Seagate One Touch 2 TB externe Festplatte, STKB2000404

Seagate One Touch 2 TB externe Festplatte für 58,99 Euro (statt 99,99 Euro UVP): Wer mehr Speicherplatz benötigt, wird mit dieser externen Festplatte sicher zufrieden sein. Die 2 TB HDD-Festplatte hat eine Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s.

F1 2021 [Playstation 4]

F1 2021 für PS4 für 31,99 Euro (statt 69,99 Euro UVP): Neuster Ableger der beliebten F1-Spiele-Serie. Natürlich könnt ihr auch auf anderen Plattformen ins Rennen gehen.

SteelSeries 62604 Aerox 3 - kabellose Gaming-Maus

SteelSeries Gaming-Maus für 69,99 Euro (statt 109,99 UVP): Die ultraleichte 66-g-Gamingmaus kommt mit Beleuchtung und bietet bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit kabellose Spielfreude. Sie ist geschützt gegen Wasser, Schmutz und Staub. Noch mehr SteelSeries Gaming-Zubehör ebenfalls erhältlich.

It takes two [Playstation 4]

It takes two (PS4) für 17,99 Euro (statt 39,99 Euro UVP): Launiges Koop-Spiel für die PS4, inklusive kostenloser PS5-Version. Finaler Angebotspreis erst im Warenkorb sichtbar.

Landwirtschafts-Simulator 20 - [Nintendo Switch]

Landwirtschafts-Simulator 20 (Switch) für 24,99 Euro (statt 49,99 UVP): Der Simulations-Hit für die Nintendo Switch. Viele weitere Angebote vom Publisher Astragon ebenfalls reduziert.

Weitere Angebote

Wacom Intuos Medium Zeichentablett

Wacom Intuos Medium Zeichentablett für 119,89 Euro: Mit Tablet und dem druckempfindlichen Stift erleichtert ihr euch die Arbeit bei der Fotobearbeitung und kreativen Arbeiten im Home-Office und E-Learning.

Bissell 2-in-1 Stab-und-Handstaubsauger

Bissell Stab-und-Handstaubsauger für 170,33 Euro (statt 259,59 Euro UVP): Die Dyson-Alternative zum kleinen Preis. Der kabellose Handstaubsauger ist beutellos und lässt euch bis zu 30 Minuten am Stück saugen. Durch spezielle Borsten und Aufsätze ist er vor allem auch für Haustierbesitzer geeignet.

Wonder Woman 1984 [Blu-ray]

Wonder Woman 1984 - Blu Ray für 9,97 Euro (statt 13,49 Euro): Die Fortsetzung des beliebten DC-Hits auf Blu Ray.

Airwolf - Die komplette Serie (21 Discs)

Airwolf – komplette Serie auf DVD für 39,97 Euro (statt 79,80 Euro): Der Serienklassiker in der Komplettbox. Auch auf Blu-ray reduziert erhältlich.

Auch ohne Prime könnt ihr bei Amazon ordentlich sparen:

